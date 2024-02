Gabriela Pugliesi anuncia nascimento do segundo filho com Túlio Dek: 'Um sonho'

A influenciadora Gabriela Pugliesi deu à luz Massimo, seu segundo filho com o cantor Túlio Dek, e mostrou os primeiros registros do bebê

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para revelar aos seguidores que seu segundo filho, Massimo, já chegou ao mundo! O pequeno, fruto de seu casamento com o cantor Tulio Dek, nasceu com 3.600 kg, em um parto normal.

Em seu Instagram oficial, ela compartilhou as primeiras fotos do bebê recém-nascido. "Mais um sonho de Deus, meu segundo menino", se derreteu Gabriela na legenda da imagem. Em outro momento, a famosa mostrou um registro especial do momento em que segurou o herdeiro nos braços pela primeira vez.

Além de Massimo, os dois já são pais de Lion, de um ano. A segunda gravidez do casal foi anunciada em agosto de 2023. "Eu nem acredito que isso está acontecendo! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim! Obrigada Deus!", contou ela, na ocasião.

Confira as imagens:

Viih Tube e Eliezer visitam filho recém-nascido de Arthur Aguiar

O ator e campeão do BBB 22 Arthur Aguiar deu boas-vindas ao seu filho, Gabriel, fruto de seu relacionamento com Jhenny Santucci, na segunda-feira, 12. E para receber o pequeno, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer fizeram uma visita ao recém-nascido nesta quarta-feira, 14.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Viih Tube compartilhou uma foto da visita. Acompanhados de sua filha Lua Di Felice, de 10 meses, o casal posou com os novos papais do pedaço, além de Gabriel e sua irmã, Sophia Aguiar, fruto do antigo casamento entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi.

"Hoje foi dia de conhecer melhor meu futuro melhor amigo, Gabriel", escreveu Viih, que publicou um vídeo de sua filha brincando com o bebê, que estava deitado no berço. Em seguida, ela mostrou Lua brincando com outras crianças e confessou: "E eu que me emocionei vendo a Lua brincando com outras crianças".

Em seu Instagram, Eliezer publicou um textão parabenizando o amigo. "Queria aproveitar também e desejar publicamente todo amor e saúde do mundo para o Gabriel e dizer que eu troço e sempre vou torcer por você @arthuraguiar. Tem coisas que valem muito mais do que qualquer prêmio de reality e nossa amizade com certeza é uma delas. Queria que todo mundo pudesse te ver na real, sem qualquer interferência de qualquer informação previamente dada, iriam ver o cara sangue bom e humano que você é. Felicidades irmão", escreveu o influenciador.