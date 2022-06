Fred recebe o filho, Cris, no trabalho: ''Ó quem veio visitar o popói no trabalho''

Fred ficou todo feliz ao receber a visita do filho, Cris, em seu trabalho

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 18h58

Nesta terça-feira, 31, o dia de trabalho de Fred (38) foi um pouco diferente.

O apresentador recebeu a visita especial do filho, Cris (10 meses), nos estúdios do Desimpedidos, e fez questão de registrar o momento.

O papai babão publicou um clique encantador em suas redes sociais, onde ele aparece coladinho com o herdeiro, pouco antes de entrar ao vivo no programa Fala, Brasólho!, enquanto ambos davam um largo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, Fred se derreteu: "Ó quem veio visitar o popói no trabalho".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Os Bruninhos!", escreveu um, se referindo a semelhança dos dois. "Que coisa mais fofa!", falou outro. "Perfeitos!", disse um terceiro.

Confira o clique que Fred fez ao lado do filho, Cris, durante uma visita que ele fez ao seu trabalho: