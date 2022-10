Fred encanta ao combinar look com o filho durante passeio: "Fofo demais"

O youtuber Fred explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar o passeio com o filho, Cris

Fred(33) explodiu o fofurômetro ao compartilhar novos cliques com o filho, Cris (1), fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade(28).

Em seu perfil no Instagram, o youtuber compartilhou uma sequência de cliques de seu passeio com o herdeiro pelo parque do Ibirapuera, em São Paulo, e encantou os fãs ao mostrar que eles estavam com o look combinando: calça e camiseta preta e um boné. "Meu parcerin", se derreteu o jornalista na legenda.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos. "Sua cara. Fofo demais", disse a apresentadora Glenda Kozlowski. "Lindos", escreveu uma seguidora. "Não dou conta dessa fofura", falou mais uma. "O bebê mais fofo que já vi", comentou uma fã.

Confira as fotos de Fred com o filho:

Bianca fala sobre término

Em entrevista ao programa 'Gabi de Frente de Novo', da jornalista Marília Gabriela (74), Bianca falou sobre o fim de seu relacionamento com o youtuber Fred, com quem teve seu primeiro filho, o pequeno Cris. O casal assumiu o namoro em setembro de 2020 e anunciou a separação em março de 2022, e até então, o motivo do término não havia sido revelado.

"Nunca falei o motivo, de fato. Não me sinto confortável ainda, porque é muito recente…Eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho, com tudo. Quem é a Bianca, quem é a mulher... Pressão do trabalho, da maternidade, de todos os lados. Precisei respirar, entender quem eu sou, me permitir. Precisei tirar algum tipo de pressão da minha vida [...]", disse ela em um trecho da entrevista.

