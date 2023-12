Fofura! Luca, filho mais novo de Claudia Raia, completa 10 meses

Claudia Raia celebrou o mesversário do filho com uma pequena festa em que reuniu familiares e amigos com festa tema de safari; confira

Nesta terça-feira, 19, Claudia Raia compartilhou em suas redes sociais um pouco da celebração dos 10 meses de Luca, seu filho mais novo, fruto do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello. Para celebrar o mesversário do pequeno, a atriz reuniu amigos e familiares em uma pequena festa com o tema de safari.

"Cada mês que passa, eu fico mais surpresa e orgulhosa de todos os seus progressos, meu amor", escreveu a artista. "Feliz 10 meses, meu 'milagrinho'. A mamãe te ama muito", escreveu na legenda do post. Além de de Luca, a atriz também é mãe de, Sophia Raia. A jovem é filha do casamento de Claudia com Edson Celulari, com quem a atriz também tem Enzo Celulari.

A decoração foi feita com várias miniaturas de animais selvagens. Para combinar com a temática da festa, o bebê foi fantasiado com roupas de um explorador de safari. As comidinhas também contavam com uma personalização especial para o tema e um bolo cheio de animais

Nos comentários, fãs de Claudia se derreteram pelo menino: "Como passa rápido! Ele está cada dia mais perfeito", escreveu uma fã da atriz, "Amo essa criança. Tenho vontade de dar um monte de abraços", comentou a outra, “Coisa linda esse pacotinho, todo cheio de energia (igual a mamãe dele)”, apontou uma terceira seguidora.

Filho de Claudia Raia esbanja fofura em cenário de Natal

Recentemente Luca esbanjou fofura ao surgir curtindo o clima de Natal. Nesta sexta-feira, 15, a famosa compartilhou um clique do herdeiro todo sorridente em um cenário natalino e esbanjou fofura.

Todo estiloso, o caçulinha da artista apareceu sorridente e vestindo um look amarelo com uma touca na cabeça. Quase em pé, o herdeiro da famosa com Jarbas Homem de Mello impressionou ao mostrar que está bem grandinho e já querendo andar."Tá chegando o Natal! Oba", escreveu a atriz ao postar o clique fofíssimo do menino, que celebrará a data especial pela primeira vez desde seu nascimento.