Fofura! Cris reage ao raio-x do pai Fred cantando para ele

BBB Fred cantou música do Mundo Bita no raio-x para o filho Cris e ele adorou

Com saudade do filho Cris, o papai Fred dedicou seu raio-x ao bebê cantando a música Fazendinha, do Mundo Bita. O perfil do BBB publicou a reação do filho dele ao ver o vídeo.

No raio-x, Fred explicou que perdeu a prova do anjo por 30 segundos, então ao invés de receber um vídeo do anjo do filho, faria um para ele. A cantoria teve até imitação dos animais da fazenda, com sons de vaca, porco, pintinho e mais.

O filho de Bianca Andrade assistiu atento ao papai, com direito a dancinhas, risadas e no final, um doloroso: "papai, mais".

"Vocês pediram e nós atendemos: Cris reagindo ao vídeo do Anjo que o popói fez! O fofurômetro explodiu aqui, é de deixar qualquer segunda-feira mais feliz! O Neneco é especial demais", escreveu o administrador da página de Fred.

Vale lembrar que Fred fala muito do filho no programa e recentemente mostrou uma regata branca cheia de marcas de mãos de tinta feita pelo filho. Do outro lado, Cris não perde um vídeo do papai.

Veja vídeo de Fred cantando para o filho Cris: