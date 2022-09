Flávia Viana esbanja fofura ao surgir coladinha com o filho em fotos encantadoras: ''Meu príncipe''

Flávia Viana compartilhou uma série de fotos encantadoras de um momento carinhoso com o filho, Gabriel

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 15h32

Nesta terça-feira, 6, Flávia Viana (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado do filho, Gabriel. A influenciadora publicou uma série de fotos encantadoras e coladinha com o pequeno.

Nas imagens, Flávia aparece toda arrumada para sair de casal, usando um look estiloso, com um a saia, uma bota e um colete azul enquanto o filho está com um pijama do Mickey, curtindo um pouco a companhia da mãe.

Na legenda, a mamãe babona não se aguentou e se derreteu pelo herdeiro: "Meu príncipe grudadinho na mamãe. Quando me arrumo ele vem e fala 'mamãe índa (linda)' e já fica grudado porque sabe que a mamãe vai sair. Como faz gente? Amor infinito".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que anjo mais lindo!", disse um. "Que amor!", falou outro. "Fofurômetro ativado!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos encantadoras que Flávia Viana fez coladinha com o filho, Gabriel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Viana (@flavia_viana)

