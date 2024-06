Filhos de Viih Tube e Bianca Andrade aproveitam aula de música juntos

Morando no mesmo condomínio, filhos de Viih Tube e Bianca Andrade curtiram aula de música juntos durante a tarde: "Coração quentinho"

Nesta terça-feira, 11, Viih Tube compartilhou registros da aula de música da filha, Lua di Felice, de um ano. E quem estava acompanhando a pequena no aprendizado foi Cris, de dois anos de idade, filho de Bianca Andrade e Fred Bruno. As famílias são vizinhas no mesmo condomínio em São Paulo.

"Amiga, pra deixar seu coração quentinho enquanto trabalha aí @bianca. Eles na aulinha", disse Viih para a empresária enquanto mostrava a dupla.

Bianca Andrade e Cris se mudaram para o condomínio de luxo em maio de 2023. A influenciadora comprou uma mansão de R$ 18 milhões na Granja Viana, na Grande São Paulo, mesmo condomínio onde Viih, Eliezer e Lua se estabeleceram em março deste ano.

Na época, as influenciadoras comentaram sobre a amizade entre os filhos. “Amiguinhos de condomínio. Agora são vizinhos oficiais e brincaram hoje no parquinho. Já estão se vendo mais que a gente, amiga", brincou a loira.

Viih Tube se pronuncia após Eliezer expor afastamento da filha

Na última segunda-feira, 10, Viih Tube quebrou o silêncio após Eliezer fazer um desabafo sobre o afastamento de sua filha, Lua Di Felice, de apenas um ano. Em suas redes sociais, a influenciadora digital defendeu o marido ao explicar que ele ficou chateado por ser um pai presente, e argumentou que o distanciamento faz parte de uma fase da pequena.

Por meio dos stories do Instagram, Viih respondeu a uma caixinha de perguntas de um seguidor que pediu mais detalhes sobre a relação entre a menina e seu pai. Sincera, a influenciadora digital revelou que a herdeira está mais apegada a ela, mas reforçou que isso é algo comum entre as crianças e que deve passar em breve.

“Eu não sei quem viu, mas ele postou que estava realmente muito incomodado que a Lua só quer a mãe. Ela tá naquela fase que só quer a mãe e ele tá se sentindo mal com isso.", iniciou. "Pra mim, isso são só traços de um pai super presente, né? Claramente ele está mal com isso porque ele é um pai muito presente é um pai que sempre que estar com ela".

Viih ainda revelou que aconselhou o marido na fase delicada: “Ele faz tudo com ela e fica magoado porque vê que ela estava meio que não ‘fazendo questão’ dele, mas eu falei para ele amor é fase”, disse. “Daqui a pouco eu vou ser a da vez. Não falam que menina é grudada com pai quando cresce? Então, uma hora vai ser eu a da vez”.

Por fim, a influenciadora lembrou que pode ser por conta de sua segunda gravidez: “É normal. Eu tô grávida também, não sei se ela sente né? Falam que sente o bebê e enfim fica mais dengosa”, explicou. “Mas a gente é muito colada mesmo, porque eu entro nas brincadeiras, eu tenho um lado mas infantil também não sei se é isso”, ela finalizou.