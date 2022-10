Filho de Viviane Araujo explode o fofurômetro em vídeo: ''Que lindeza''

Viviane Araujo fez uma brincadeira com imagens do filho recém-nascido e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 18h41

Viviane Araujo (47) divertiu e encantou os seguidores nesta terça-feira, 4, ao compartilhar um vídeo do filho, Joaquim. A mamãe coruja publicou uma 'trend' com algumas cenas do herdeiro e arrancou elogios dos seguidores.

A atriz escolheu a música Superação Digital, de Xand Avião, e mostrou cenas do bebê sorrindo, mamando, dançando e chorando.

Os fãs da família se derreteram com as imagens do pequeno. "Que criança linda", "Fofo demais", "Lindo demais!!!", "Maturidade nenhuma pra esse baby", dispararam eles.

Outros internautas também comentaram a semelhança de Joaquim com o pai, Guilherme Militão. "Toda genética do pai", "A cara do papai", "A cópia do pai", "Como deve ser a sensação de esperar nove meses pra ver o rostinho da criança e saber que é o marido todinho?", disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

