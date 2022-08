Filho de Thaila Ayala dá show de fofura ao mandar beijo em fotos

Na rede social, filho de Thaila Ayala deixou os internautas babando ao aparecer fazendo biquinho

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 11h47

O filho de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco, de oito meses, mostrou todo seu charme ao surgir mandando beijos em fotos compartilhadas pela mãe nesta terça-feira, 09. Fazendo biquinho, o pequeno roubou a cena com tanta fofura.

Nos registros, o herdeiro da atriz apareceu sorridente mandando beijo enquanto fazia várias caras sentado. "Bom dia pessoal, um beijinho pra vocês", escreveu Thaila Ayala na legenda.

Nos comentários, os internautas logo se mostraram encantados pelo garoto. "Como é lindo", admiraram vários fãs. "Que gatinho", falaram outros.

Ainda recentemente, Thaila Ayala impressionou ao mostrar em um vídeo que Francisco já queria sair correndo, mesmo antes de andar direito.

Thaila Ayala relembra perda de seu primeiro bebê

Nos últimos dias, Thaila Ayala comoveu os internautas ao recordar um dos momentos mais difíceis que viveu: a perda de seu primeiro bebê. O forte relato deixou os seguidores chocados.

"Oi, maridinha. Passando pra avisar que estou aqui na perinatal. Não, não é pra parir um filho. Não foi dessa vez. Não tinha parado pra falar antes porque, você me conhece, quando o bicho pega mesmo eu vou pra dentro da concha, prefiro passar pelas coisas sozinha. E perdi o neném, passei pelo pior inferno na vida. A gente achou que ia sair normal, aí não saiu", disse ela no início do áudio enviado.

"Eu desmaiei de dor duas vezes, eu vomitei de dor sei lá quantas milhões de vezes. Ninguém te fala a dor do que é expelir... Bom, eu achava que estava expelindo um mini feto. Parecia que ele estava bem no canal, arregaçando tudo. Era muita dor, morte súbita. Depois me falaram que a dor do aborto é a dor de um parto. Que absurdo, né. Você ter a dor de um parto, só que perdendo um neném. Quanto sofrimento, meu Deus", falou ainda.

