Thaila Ayala emociona ao relembrar quando perdeu primeiro bebê: ''Quanto sofrimento''

A atriz Thaila Ayala (35) comoveu os seguidores ao recordar um dos momentos mais difíceis que viveu. A artista postou um áudio contando sobre quando perdeu seu primeiro bebê.

Neste sábado, 06, Thaila, que é mãe do pequeno Francisco, de 8 meses, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes (35), o intérprete de José Leôncio na primeira parte do remake de Pantanal, publicou a mensagem enviada para a amiga Julia Faria, dando a notícia de que havia perdido o filho em sua primeira gravidez.

"De quando perdi meu bebê", escreveu Thaila ao legendar a publicação em sua conta no Instagram.

"Oi, maridinha. Passando pra avisar que estou aqui na perinatal. Não, não é pra parir um filho. Não foi dessa vez. Não tinha parado pra falar antes porque, você me conhece, quando o bicho pega mesmo eu vou pra dentro da concha, prefiro passar pelas coisas sozinha. E perdi o neném, passei pelo pior inferno na vida. A gente achou que ia sair normal, aí não saiu", disse ela no início do áudio enviado.

"Eu desmaiei de dor duas vezes, eu vomitei de dor sei lá quantas milhões de vezes. Ninguém te fala a dor do que é expelir... Bom, eu achava que estava expelindo um mini feto. Parecia que ele estava bem no canal, arregaçando tudo. Era muita dor, morte súbita. Depois me falaram que a dor do aborto é a dor de um parto. Que absurdo, né. Você ter a dor de um parto, só que perdendo um neném. Quanto sofrimento, meu Deus", falou ainda.

Na sequência, Thaila explicou que o bebê estava nas trompas. "O meu neném estava nas trompas, então em vez de ele descer, ele subiu pro abdômen. Tive esses desmaios, esses vômitos, tanto pelo aborto quanto por esse processo. Ele está lá boiando em litros de sangue, sangue sujo que está meus órgãos. Estou aqui no hospital, tomar uma anestesia geral, entrar no centro cirúrgico pra tirar o bebê morto, no caso, o meu filho", relatou ela, abalada. Thaila também sofreu um aborto espontâneo antes da chegada de Francisco.

"Vontade de atravessar a tela e te dar um abraço", disse Rafa Brites nos comentários. "Ai Thayla, chorei. Queria te dar um abraço agora. Sinto muito por essa perda", lamentou Tainá Müller. "Me lembro bem né amiga", comentou Fiorella Mattheis, madrinha do filho da atriz. "Que forte e emocionante", "Confie no senhor. Minha filha, entregue pra ele toda sua afiliação", "Só entende essa dor quem já passou por isso... É triste você parir e não ter um bebê nos seus braços", "Impossível não chorar junto", disseram os seguidores.

