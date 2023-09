Filho de Jair Bolsonaro anuncia o nascimento do herdeiro e faz homenagem para o pai

Eduardo Bolsonaro celebra o nascimento do seu filho e revela que fez homenagem para o pai no nome do bebê

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, já é papai pela segunda vez! Nesta sexta-feira, 22, ele anunciou o nascimento de um menino, fruto do casamento com Helô Bolsonaro. Inclusive, ele revelou que fez uma homenagem para o seu pai no nome do bebê, que se chama Jair Henrique.

O nascimento de Jair Henrique foi revelado pelos pais com um post compartilhado no Instagram. Nas imagens, eles exibiram momentos do nascimento do bebê em uma maternidade e falaram sobre a chegada dele ao mundo.

"Tão felizes em dividir com vocês a chegada do nosso Jair Henrique. Às 9h26 desta sexta-feira, 22 de Setembro, nasceu nosso menininho com 3.020kg e 46cm, com 37 semanas e 5 dias de gestação. Pela Graça de Deus foi um parto normal tranquilo, sem analgesia. JH nasceu com 3 circulares de cordão, mas tão logo respirou, chorou e se acalmou no colinho da mamãe. Cheio de saúde, mama forte e bastante. Até aqui o Senhor nos ajudou. Felicidade sem fim!", disseram na legenda.

Nos comentários do post, Eduardo Bolsonaro falou sobre o nascimento do filho. "Mamãe parideira, não foi anestesiada nem nada. Me preocupei quando nasceu roxo, estava com 3 voltas do cordão umbilical no pescoço. Mas a equipe médica estava calma e me tranquilizou. Logo ele chorou e tudo certo. Mas dá um nervoso [risos]", disse ele. A madrasta dele, Michelle Bolsonaro, também parabenizou o casal pelo novo integrante da família. "Que alegria! Bem-vindo JH", afirmou.

Os dois também são pais de Georgia, de 2 anos. Vale lembrar que eles se casaram em 2019 em uma cerimônia no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Jair Bolsonaro é pai de Flávio, Carlos, Eduardo, Jair Renan e Laura.