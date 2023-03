Filho de Fred dá show de fofura com mini roupão de líder do BBB

Filho de Fred e Bianca Andrade, Cris se vestiu de mini líder para homenagear o pai que está no BBB 23

Parece que Cris (1) já está se preparando para seguir os passos dos pais e passar uma estadia na casa mais vigiada do Brasil. Filho de Fred (33), do BBB 23, e da empresária e influenciadora Bianca Andrade (28), que participou do BBB 20, o herdeiro deu um show de fofura ao posar com o roupão do líder para homenagear o pai, que esteve na liderança nesta semana.

Nos registros publicados no perfil do jornalista, Cris esbanja carisma e usa um bastão com uma coroa para dar um ar de realeza, além de posar dentro de um carrão de brinquedo. Na legenda, a equipe do confinado escreveu: “E pra fechar esse ciclo intenso de liderança, fiquem com essa riqueza que é: Cris, o reizinho”, se derreteram.

A assessoria ainda complementou celebrando a vitória de Fred no Quarto Branco, que rendeu a imunidade no reality e um carrão 0 km, que foi disputado com Domitila (38): “Esse é o verdadeiro líder do coração do popói! E rolam boatos que o neneco também enfrentou uma prova de resistência e conquistou seu carro”, brincaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Nos comentários, os seguidores de Fred não aguentaram tanta fofura: “Se o Fred ganhar o anjo tem que mandar essa foto”, avisou uma fã. “Quem será que o Cris leva pro vip dele?”, outra seguidora brincou com as regras do programa. “Esse sim é o verdadeiro líder, essas fotos melhoram o dia de qualquer um”, elogiou outra admiradora.

Relembre separação de Fred e Bianca Andrade:

Depois de uma semana repleta de confusões no BBB 23, uma parte do público se revoltou com Fred e relembrou o relacionamento do youtuber com a influenciadora e também ex-BBB, Bianca Andrade, questionando os motivos do término da relação.

Em entrevista concedida para Marília Gabriela, no YouTube, após o anúncio da separação em abril de 2022, Bianca comentou sobre o fim do seu relacionamento com Fred. Ela afirmou que estava passando por um período muito difícil em sua vida e muito confusa com a pressão em diferentes áreas. Relembre Detalhes!