Fred, do BBB 23, vira alvo de críticas por fim de relação com Bianca Andrade; relembre separação

Brigas envolvendo Fred no BBB 23 tem atraído críticas e comentários sobre relacionamento com a ex-BBB Bianca Andrade

Depois de causar uma das maiores confusões do BBB 23, o influenciador Fred Desimpedidos (33) tem atraído críticas dentro e fora do reality. Nas redes sociais, por exemplo, o famoso tem feito os internautas questionar os motivos do término de seu relacionamento com ex-BBB Bianca Andrade (28).

"Nossa o Fred Desimpedidos é muito desonesto em uma discussão, chega a dar agonia de assistir. A Bianca Andrade deve tá com uma vergonha alheia absurda", escreveu uma pessoa no Twitter.

"No começo do bbb eu entendi porque a Bianca casou e teve um filho com o Fred, agora no decorrer do programa eu entendo o por que dela ter separado", disparou mais uma.

MAS, AFINAL, POR QUE FRED E BIANCA ANDRADE TERMINARAM?

Fred e Bianca terminaram o namoro em abril de 2022 após dois anos de relacionamento. Eles assumiram o romance depois de muitos anos de idas e vindas, chegando a construir uma família juntos. Os dois são pais do pequeno Cris, que nasceu em julho de 2021.

Em entrevista concedida para Marília Gabriela, no YouTube, Bianca, que também é conhecida como Boca Rosa, comentou sobre o fim do seu relacionamento com Fred. Ela afirmou que estava passando por um período muito difícil em sua vida e precisava de um tempo para entender alguns detalhes.

"Eu nunca falei o motivo de fato, eu não me sinto tão confortável ainda porque é muito recente, mas o que eu posso dizer é que eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho. Muito confusa com tudo, comigo, quem é Bianca, quem é mulher. É pressão do trabalho, é pressão da maternidade, era pressão de todos os lados e eu precisei respirar . (...) Preciso me permitir, olhar para outras coisas. Preciso tirar alguma pressão da minha vida", desabafou.

O término de Fred e Bianca impactou muitos internautas, que admiravam bastante o casal. Na época, o youtuber compartilhou um texto falando sobre a relação de amizade que ambos construíram e iriam manter após a separação.

"O término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente. Mesmo não estando mais juntos, eu e Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro", escreveu.

Antes o casal passou por uma leve crise após surgir boatos de uma possível traição de Fredd, o que logo foi negado. "Antes que especulem, nunca nos traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é nossa verdade. Só estamos em busca de paz. Essa decisão foi de ambas as partes, de forma carinhosa e amigável", disse.