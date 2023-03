BBB 23: Ricardo desabafa com aliados sobre briga com Fred Desimpedidos

Em conversa com seus aliados, Ricardo fez um desabafo sobre seu conflito com Fred Desimpedidos

Na madrugada desta segunda-feira, 6, após a formação do Paredão no BBB 23, Ricardo decidiu desabafar com seus aliados sobre seu conflito com o influenciador Fred Desimpedidos.

O biomédico estava acompanhado de MC Guimê, Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda no jardim da casa mais vigiada do Brasil quando começou a desabafar sobre o ocorrido.

Ricardo contou que teve uma divergência de opiniões com Amanda, mas que não chegou ao ponto do que ocorreu com Fred: “Amandinha chegou na minha cara: ‘olha você fez isso, isso, isso, com todo respeito’. Ali. Eu falei: Amandinha, ainda acho que eu tô certo. E a Amandinha: ‘Acho que você tá errado’. E tudo certo”.

“Mas aí a pessoa, fala que eu sou traidor, desleal. Isso ontem. Aí hoje chega, fala que... Ele já desconfia de mim já há tempos. Eu tô sentindo, eu falava pra ele [apontando para Guimê], e ele [Guimê]: ‘Coisa da sua cabeça’”, começou dizendo sobre seu desentendimento com Fred.

Guimê confirmou para o grupo que achava que a desconfiança de Fred era “coisa da cabeça” de Ricardo: “Eu sempre falei mesmo pra ele relaxar”.

“Aí no quarto, o cara me solta que não confia em mim, que tem desconfiado de mim sim, e que o Gaga saiu por causa de mim, que a Tina saiu por causa de mim e que outras pessoas saíram por causa de mim. Por causa do meu game com o Caubói [Gustavo]”, desabafou.

Aline, então, questionou: “E o que tem o [Bruno] Gaga a ver com isso?”. “Exatamente! Quer colocar o peso em mim de outras pessoas terem saído”, disse Ricardo se exaltando e levantando.

Para Aline, Bruna explicou que Fred teria acusado Ricardo de, na verdade, outra coisa: “Ter colocado o Gaga no Paredão”.

“A Tina ter ido para o Paredão por causa de mim. Você, Amanda, ter ido para o Paredão por causa de mim”, continuou seu desabafo.

Porém, Bruna interrompeu o brother afirmando que concordava com Fred: “Mas eu concordo com o que ele falou, porque você omitiu uma coisa. Pelo menos se a gente soubesse...”.

Ricardo se irritou: “Concorda? Ah Bruna, na moral...”. E Guimê saiu em defesa do seu aliado: “Bru, eu acho que é muito pesado falar que a pessoa saiu por causa do mano”.

Vendo a reação negativa de seus aliados, a atriz se explicou: “Não, eu não concordo com isso. Eu concordo dele falar que em algum lugar você omitiu alguma coisa dele. Então de certa forma, ele começou a desconfiar de você, correto?”.

“Essa desconfiança que ele tem de mim, desde o dia que eu comecei amizade com a Sarah”, se defendeu Ricardo comentando sobre sua amizade com Sarah Aline, indicada por Fred ao Paredão.

Mesmo assim, Bruna continuou sua argumentação: “Posso falar uma coisa que você errou, sem você ficar bravo comigo? Você viu como você levantou? ‘Então vai tomar no ...’”.

“O cara de chama de traíra, de desleal, eu quero que se f*d* mesmo”, disse Ricardo já irritado com Bruna. A atriz que também já estava se irritando finalizou o que queria dizer: “E aí o que aconteceu? Os dois berrando, ninguém ouviu por*a nenhuma, foi só uma chuva de desafeto”.

Criticou!

Amanda também se posicionou sobre os conflitos no jogo do BBB 23. Em conversa com Antônio Cara de Sapato, Aline e Ricardo, a sister criticou atitudes de Fred, Larissa e Bruna.

"A partir do momento que votaram na Lari, eles estavam cobrando, tipo: 'A gente defendeu você, por que [você] não defendeu? Se sentiram lesados por terem defendido aqui, e eles não terem defendido lá. Só que automaticamente se não votam neles, iam votar em mim ou em você”, disse a médica para Aline.