BBB 23: Amanda critica atitude de aliados no jogo: ''Novamente, a gente fica exposto''

Após formação do paredão, Amanda conversa com brothers do Quarto Deserto e detona atitude de Fred, Larissa e Bruna Griphao

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, na madrugada desta segunda-feira, 06, Amanda conversou com os brothers do Quarto Deserto sobre o posicionamento de seus aliados, Fred, Larissa e Bruna Griphao em relação aos adversários no jogo.

Em papo com Cara de Sapato, Aline Wirley e Ricardo Alface, a médica analisa que os aliados expuseram o jogo do grupo ao dizer para Sarah Aline, Marvvila e Gabriel Santana que estavam tentando protegê-los dos votos do Quarto Deserto.

"A partir do momento que votaram na Lari, eles estavam cobrando, tipo: 'A gente defendeu você, por que [você] não defendeu? Se sentiram lesados por terem defendido aqui, e eles não terem defendido lá. Só que automaticamente se não votam neles, iam votar em mim ou você", explicou a sister para Aline.

Na sequência, a paranaense avaliou que o trio do Quarto Fundo do Mar pode defender Fred, Larissa e Bruna dos votos nas próximas semanas no confinamento, e, consequentemente, mirar em outros confinados, como ela mesma. "E, novamente, a gente fica exposto", comentou Amanda.

Durante a conversa, a sister ainda apontou que Aline, Ricardo, Cara de Sapato e MC Guimê serão os próximos possíveis alvos dos adversários. Amanda também recordou que Larissa e Bruna haviam dito que votariam em Marvvila junto com o grupo caso necessário. No entanto, não expuseram isso ao falar com o trio do Quarto Fundo do Mar.

Momentos depois, Amanda falou para Bruna Griphao sobre a exposição do grupo. MC Guimê também criticou o comportamento da atriz, Fred e Larissa com o trio de adversários no jogo.

Confira:

Amanda dizendo que a forma como Larissa, Fred e Bruna expuseram que não votariam em Marvvila, Gsbriel e Sarah direciona o foco dos votos nela e na Aline. #BBB23pic.twitter.com/e9wCNmTrWB — emer (@emerzou) March 6, 2023

Amanda fala pra Bruna sobre a exposição do grupo. Que quando aconteceu o oposto, a Larissa disse que não era pra falar em quem votou pra não expor o grupo #BBB23pic.twitter.com/VunA2BtSI8 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 6, 2023

BBB 23: Oitavo paredão formado no reality!

Na noite de domingo, 5, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do oitavo paredão da temporada. A berlinda é disputada por Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline e uma delas será eliminada na noite de terça-feira, 7.

Key Alves já estava emparedada por causa do Big Fone, que foi atendido por MC Guimê na semana passada. No início da edição ao vivo, MC Guimê, que é o Anjo da semana, deu a imunidade para Bruna Griphao.

O líder Fred decidiu indicar Sarah Aline ao paredão. Logo depois, o apresentador dividiu a casa em dois grupos: Grupo Amarelo: Cara de Sapato, Amanda, Larissa, Cezar Black, Gabriel Santana e Marvvila. Grupo Azul: Aline Wirley, Ricardo, MC Guimê, Bruna Griphao, Domitila, Key Alves. Cada um dos grupos foi mandado para um dos quartos e teve que votar entre as pessoas que estavam dentro do próprio quarto.

Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o poder do caminho, e ela pode escolher de qual quarto ela quis fazer parte para a votação. Ela escolheu ir para o quarto amarelo.

Assim, duas pessoas foram escolhidas para o paredão. No Grupo Amarelo houve um empate entre Marvvila e Larissa e o líder Fred precisou desempatar e decidiu mandar Marvvila para o paredão. No Grupo Azul, a mais votada foi a Domitila.

Então, o apresentador revelou que Cezar Black tinha o poder de indicar uma pessoa para o paredão porque ele foi salvo do paredão com o segundo toque do Big Fone na semana. Cezar decidiu indicar MC Guimê ao paredão. Assim, a formação do paredão contou com cinco pessoas: Key Alves, Sarah Aline, Marvvila, Domitila e MC Guimê. Por fim, os participantes fizeram a prova bate-volta e MC Guimê e Marvvila escaparam.

