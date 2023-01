Filho de Fernanda Vasconcellos rouba a cena em foto com a mãe

De férias na Bahia, Fernanda Vasconcellos exibe nova foto com o filho, Romeo, no colo e a beleza do bebê chama a atenção

A atriz Fernanda Vasconcellos aproveitou as férias na Bahia com a família para registrar vários momentos ao lado do filho, Romeo, de 7 meses, fruto do casamento com Cássio Reis. Nesta segunda-feira, 30, ela exibiu uma foto com o herdeiro no colo em meio à natureza.

Na foto, ela deixou à mostra o rostinho do bebê e mostrou o quanto ele já cresceu. Tanto que os fãs ficaram encantados com a beleza do bebê e fizeram elogios. “Que lindo, puxou os dois”, disse um seguidor. “Que príncipe mais fofo”, afirmou outro. “Seu filho é maravilhoso”, declarou mais um.

Há poucos dias, Fernanda Vasconcellos mostrou as fotos da primeira vez do filho na praia. "Primeira viagem do nosso filho, tudo é novo. Não decidimos viajar da noite para o dia, foi um processo… fiquei insegura, será que é a hora certa? Muito cedo? Muito novo? Decidimos que só sairíamos de casa se fosse pra nos sentirmos em casa! Esse lugar é todo lindo! Obrigada Bahia!", contou ela.

