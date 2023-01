Fernanda Vasconcellos explode o fofurômetro ao posar com o filho na praia

Fernanda Vasconcellos curte dia na praia com o filho, Romeo, durante as férias na Bahia

A atriz Fernanda Vasconcellos explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com o filho, Romeo, fruto do casamento com Cássio Reis. Ela abriu um álbum de fotos do seu passeio na praia com o bebê durante as férias em família em um hotel na Bahia.

Nas imagens, a estrela surgiu com o bebê no colo enquanto admiravam a linda paisagem da região. Por sua vez, Cássio Reis também abriu um álbum de fotos do passeio da família na praia.

Nos comentários, os fãs elogiaram o bebê. “Coisa linda”, contou um seguidor. “Que gostosura”, afirmou outro. “Lindos! Mãe e filhote”, comentou mais um.

Vale lembrar que Fernanda e Cássio mostraram o rosto do filho pela primeira vez durantes as celebrações do Natal de 2022. O bebê de seis meses de vida só tinha aparecido de costas até o momento, mas os pais decidiram abrir uma exceção para celebrar a data especial em família. Nas fotos, Fernanda e Cássio posaram sorridentes com o filho no colo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)