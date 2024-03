Filho de Claudia Raia surge com look estiloso ao visitar a mamãe no trabalho

Nas redes sociais, a atriz Claudia Raia encantou os seguidores ao mostrar a visita especial que recebeu do filho caçula, Luca

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 25, ao compartilhar novos cliques do filho caçula, Luca. O menino, que completou 1 aninho em fevereiro, é fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

A atriz, que protagoniza o musical 'Tarsila, a Brasileira', encantou os fãs ao mostrar que o herdeiro foi visitá-la no teatro. Nos cliques postados no feed do Instagram, Luca aparece no camarim da mamãe, usando um look estiloso: camiseta branca, calça e tênis.

Ao dividir os registros, Claudia, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, de seu relacionamento com o ator Edson Celulari, se derreteu. "Dia de visitar a mamãe no trabalho", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da atriz encheram a postagem de elogios. "Não aguento essa roupinha de gente grande, meu Deus", disse uma seguidora. "A Claudia só faz filho lindo, nunca vi", falou outra. "Gente, a mulher dá um show no palco, e ainda cuida do bebê no teatro. Ah não. Claudia, você não apresenta espetáculos, você é um espetáculo", afirmou uma fã.

Confira as fotos:

Filha de Claudia Raia revela verdadeiro motivo de se manter longe dos holofotes

Filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia vive uma vida um pouco diferente dos pais famosos. Muito discreta, a jovem de 21 anos é raramente vista nos holofotes e busca fugir da curiosidade do público em relação a sua vida pessoal. Atualmente, ela possui um perfil fechado no Instagram e conta com pouco mais de 3 mil seguidores.

"Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", explicou Sophia em entrevista à revista Quem. "Quando eu estiver segura e com uma carreira estabelecida, quero dividir com o público o que pretendo produzir no cinema. Mas será mais o lado profissional", concluiu.