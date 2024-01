Filho de Claudia Raia ganha presente fofo da 'tia' Gloria Pires: ‘Coisa linda’

Claudia Raia encanta ao mostrar o filho caçula brincando com presente que ganhou de sua tia de consideração, Gloria Pires

O pequeno Luca Raia já nasceu rodeado de estrelas! Além de ser filho da atriz Claudia Raia e do ator Jarbas Homem de Mello, o bebê também ganhou uma tia de consideração famosíssima, ninguém menos que a atriz Gloria Pires. Nesta terça-feira, 02, a artista decidiu mandar um presente fofo para seu sobrinho.

No seu perfil oficial do Instagram, Claudia encantou seus seguidores ao compartilhar a felicidade do filho caçula ao receber um presente especial. O pequeno, que tem apenas dez meses de vida, encantou ao surgir vestido com um macacão branco. Ele apareceu se divertindo na mansão de casa com um andador novinho presenteado pela 'tia'.

Entre os registros, foi possível notar que o pequeno já está pronto para dar seus primeiros passos sozinho. Em pézinho ao lado do brinquedo, ele apareceu sorridente com sua conquista: “Ano novo. Brinquedo novo”, a mamãe coruja legendou o clique e agradeceu à amiga: “Minha tia Gloria Pires que me deu”, ela se derreteu por seu herdeiro.

Gloria, que atualmente aparece nas telinhas da Globo como ‘Irene’ em ‘Terra e Paixão’, se derreteu pelos registros de seu afilhado: “Coisa linda da tia”, disse a artista. Vale mencionar que Claudia chegou a fazer uma participação especial na novela ao lado da amiga, como a personagem 'Emengarda', apenas alguns meses após dar à luz ao filho.

Filho de Claudia Raia ganha presente fofo de Gloria Pires - Reprodução/Instagram

É válido lembrar também que o pequeno chegou ao mundo em fevereiro do ano passado. Além de Luca, Claudia também é mãe do empresário Enzo Celulari, de 26 anos, e de uma menina, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. Sophia Raia, com 20 anos, estuda nos Estados Unidos, mas está sempre presente nos eventos da família.

Filho de Claudia Raia encantou ao surgir com as duas irmãs:

O filho de Claudia Raia com Edson Celulari, Enzo Celulari, encantou ao postar uma foto com suas duas irmãs no Natal. É que além de ser irmão de Sophia Raia, irmã por parte de mãe, o jovem também tem outra 'maninha' por parte de pai, a pequena Chiara, que assim como Luca, ainda é um bebê e tem apenas um aninho de vida.

Na última segunda-feira, 25, o jovem empresário compartilhou o registro com Sophia e Chiara: “Chiara, faz cara de Papai Noel” meu Natal 2.0", disse Enzo Celulari ao postar a selfie com a bebê, que é fruto de outro relacionamento de Edson, com a atriz Karin Roepke. Claro que o clique da família causou comoção nas redes sociais e os herdeiros de Celulari acumularam muitos elogios.