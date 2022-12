Filho de Bianca Andrade e Fred protagoniza momento fofo ao ver mãe em revista

Cris, filho de Bianca Andrade e Fred, protagoniza momento fofíssimo durante passei com pai em aeroporto

O pequeno Cris, de apenas um ano e cinco meses, protagonizou um momento para lá de fofo nesta quarta-feira, 28! Filho do youtuber Fred (33) com a empresária Bianca Andrade (28), o bebê surpreendeu o pai ao reconhecer sua mãe na capa de uma revista de uma banca no aeroporto.

Através de um vídeo publicado no perfil oficial do youtuber no Instagram, Cris é questionado sobre quem é a pessoa que estampa a capa do semanal, que prontamente responde “mamãe”, apontando para a foto de Bianca.

“Ó quem ele achou no Aéro [Aeroporto]”, legendou Fred no vídeo que compartilhou em seus stories. No vídeo, o pequeno aparece usando uma blusa branca de natureza, completando o lookzinho com um boné preto. Cris e Fred estão em Maragogy, no Alagoas, para passar o Ano Novo juntos.

Fred exibe momento encantador com Cris

Recentemente, Fred encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do filho Cris, de apenas 1 aninho. O youtuber publicou alguns registros que fez durante um ensaio fotográfico especial de Dia dos Pais, enquanto combinavam seus looks, já que ambos usavam blusas brancas e calças jeans.