Filho caçula de Claudia Raia encanta ao aparecer fantasiado de Super-homem

Claudia Raia exibe vídeo do filho caçula, Luca, com fantasia de Super-homem

A atriz Claudia Raia fez uma homenagem divertida para o seu marido, o ator Jarbas Homem de Mello, neste Dia dos Pais. Ela mostrou um vídeo encantado do filho caçula, Luca, com fantasia de Super-homem e brincando de voar na área externa da mansão da família no interior de São Paulo.

A estrela mostrou Jarbas brincando de fazer o filho voar enquanto o bebê dava risadas do momento em família. “Papai, você é meu Super-homem de Mello, te amo. Feliz dia dos pais”, disse ela na legenda.

Nos comentários do post, Jarbas respondeu: “Ah meu Deus! O melhor presente da vida inteira é você meu filho”. Os fãs também escreveram mensagens sobre o momento fofo de Luca. “A risadinha, gente”, disse um seguidor. “Que fofura”, declarou outro. “Coisa mais linda”, escreveu mais um.

Claudia Raia revela que teve parto surpresa após problemas de saúde: “Pânico”

Os artistas Claudia Raia e Jarbas Homemde Mello fizeram diversas revelações chocantes sobre a gestação do filho caçula, Luca, durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’. A atriz, inclusive, contou que precisou passar por um parto surpresa por conta de alguns problemas de saúde.

É que além de ser diagnosticada com hipertensão, Claudia revelou que também precisou lidar com crises de pânico e insônia durante a gestação: "Eu tive insônia nos três últimos meses de gravidez. Eu tinha uma inquietação nos braços, passava a noite em claro. Por causa disso, eu comecei a desenvolver um pânico quando chegava a noite”, ela relatou.

Por conta das complicações de saúde, Jarbas revelou que Claudia precisou adiantar o parto, mas foi orientado pela médica a não informá-la: "A gente passou o dia controlando a pressão. A médica falou: 'Se estiver desse jeito a pressão, a gente vai resolver hoje. Não fala nada pra ela [Claudia]", explicou o ator, que levou a esposa para o hospital.

Claudia relatou que preparou a bolsa do bebê, mas que não sabia que daria à luz naquele dia. Quando chegou ao hospital e soube do parto surpresa, a atriz ficou preocupada: "Eu não estava bem aquele dia, estava desaplaudida, meu cabelo não estava bom, estava sem maquiagem. Cheguei lá, ainda me botaram aquela camisola feia”, ela brincou.