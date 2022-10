Filhas de Lan Lanh e Nanda Costa dão show de fofura em novas fotos: ''Princesas''

Kim e Tiê, filhas de Lan Lanh e Nanda Costa, derreteram o coração dos seguidores das mamães em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 12h57

É iti malia atrás de iti malia! Lan Lanh (54) atualizou as redes sociais com novas fotos das filhas gêmeas, Kim e Tiê (11 meses), e encantou os seguidores.

As bebês deram um show de fofura ao surgiram com shorts estampados na cabeça e esbanjando simpatia. "Não tenho nem legenda pra isso .. aff!", escreveu a musicista na legenda da publicação.

E claro Nanda Costa (35) também se derreteu pelas herdeiras. "Sem estruturas", disse ela nos comentários.

Os admiradores também não ficaram de fora e elogiaram as pequenas. "Elas tem uma energia muito delícia", "Fofurice no feed", "É tudo de bom e mais um pouco!", "Que risadas mais gostosas!!!", dispararam eles.

Recentemente, o casal decidiu fazer uma bagunça com as herdeiras na piscina de casa. Nos cliques publicados no feed do Instagram, as mamães e as meninas aparecem sorridente enquanto se refrescam na água. "Pool party na laje", disse Nanda na legenda da publicação.

