Bebê / Amor

Filha do sertanejo Leandro visita o irmão recém-nascido, Gabriel

Viúva do cantor Leandro, Andréa Mota exibe foto do encontro da filha mais velha, Lyandra, com o irmão caçula, Gabriel

Lyandra Costa visita o irmão recém-nascido, Gabriel - Foto: Reprodução / Instagram