Viúva do sertanejo Leandro mostra rostinho do filho pela primeira vez

Viúva do sertanejo Leandro mostra foto do filho recém-nascido pela primeira vez e se declara; veja

A empresária Andréa Mota (47), que é conhecida por ter sido a viúva do cantor sertanejo Leandro (1961-1988), celebrou o nascimento de seu quinto filho, Gabriel, fruto do relacionamento com o empresário Fernando Alves Carmo, que veio ao mundo na última terça-feira, 18.

Neste sábado, 22, a mamãe coruja decidiu compartilhar com o público mais detalhes do dia do parto. Nas redes sociais, ela compartilhou diversos cliques do momento e mostrando pela primeira vez o rostinho do recém nascido. Que fofura!

“O nascimento de um filho é a concretização do milagre da vida. Tudo aconteceu nesta terça-feira dia 18/04/23 às 20:30 horas e entre lágrimas de muita emoção nossa família cresceu. Uma sensação de plenitude que aqueceu nossos corações. Seja bem-vindo Gabriel, saiba que vamos te acolher com um amor infinito, pois você é o milagre que tanto desejávamos para completar ainda mais nossa família", escreveu ela na legenda.

E completou: “Que Deus abençoe sua jornada nesse mundo, papai e mamãe estarão aqui para te guiar e acompanhar. Te amamos e te desejamos. Obrigada meu Deus por nos presentear com 5 vidas que nos completam a cada dia. Obrigada meu Deus por sermos merecedores de tanto!”.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados: "Parabénsss que Deus abençoe MUITO te aaaamo!!! Seja bem vindo Gabriel ", falou um. "Parabéns sua linda! Que benção, mais um Anjo pra completar a sua família", elogiou outra. "Quanta beleza em uma foto !!! Momento divino de uma mãe", falou mais um.

Viúva do sertanejo Leandro anuncia o nascimento do quinto filho

Andréa Mota, viúva do cantor sertanejo Leandro, já é mamãe pela quinta vez. Nas redes sociais, ela anunciou que deu à luz Gabriel. Ela mostrou uma foto dos pés do bebê e falou sobre seu nascimento. “Nosso anjo Gabriel chegou dia 18/04/23 às 20h30. Quanto amor! Obrigada meu Deus”, disse ela.