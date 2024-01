Filha de Neymar surge de maiô durante passeio na praia: "Que linda"

O jogador Neymar Jr. encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha usando um maiô estiloso durante um passeio

Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 18, ao compartilhar um novo clique com a filha, Mavie, de três meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

No clique publicado no feed do Instagram, o jogador de futebol aparece curtindo o dia na praia com a herdeira, que está usando um maiô colorido e com um óculos escuros na cabeça. "Ma vie [minha vida, em francês]", escreveu o papai na legenda, acrescentando um emoji de coração.

Os seguidores do atleta se derreteram nos comentários. "Muito maravilhosa", disse Carol Cabrino. "Muito princesa! Desde pequena influenciando na moda", escreveu Luciele Camargo. "Ela é linda demais", falou uma seguidora. "Que linda! Que Deus a abençoe sempre", comentou um fã.

Recentemente, Neymar encantou os fãs ao dividir um momento fofo com sua filha caçula. O jogador exibiu a pequena dando risada e vestindo um body luxuoso antes de dormir. Aliás, o look estiloso de Mavie, um body branco de grife, e pode ser adquirido com o valor ultrapassando R$ 1,5 mil na cotação atual.

Confira a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Bruna Biancardi encanta ao mostrar ‘conversa’ com Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um novo vídeo de sua filha nas redes sociais. A mamãe coruja compartilhou um vídeo em que Mavie, sua herdeira de apenas três meses, fruto do antigo namoro com Neymar Jr, aparece 'conversando' do seu jeitinho.

No registro, compartilhado nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a pequena Mavie aparece deitada em seu tapetinho de atividades. Para iniciar a conversa, Bruna surpreende ao puxar 'assunto' com algumas sílabas aleatórias, e a bebê reage de forma encantadora, dando risadas e repetindo os sons que sua mãe está fazendo. Confira!