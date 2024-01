Neymar Jr encanta ao exibir Mavie usando roupinha de grife: ‘Puxou o papai’

Neymar Jr se derrete ao mostrar sua herdeira, a pequena Mavie, usando body luxuoso e seguidores apontam semelhanças entre pai e filha

Na noite da última terça-feira, 16, o craque do futebol e pai babão, Neymar Jr usou suas redes sociais para compartilhar um momento fofo com sua filha caçula. O jogador exibiu a pequena dando risada e vestindo um body luxuoso antes de dormir. Os seguidores se encantaram com o registro e também destacaram a semelhança entre pai e filha.

Através dos stories em seu perfil no Instagram, Neymar compartilhou um registro do momento em que sua filha se diverte ao seu lado. Deitada no bercinho, ela aparece encantada pela voz do jogador do futebol. A pequena exibe vários sorrisos e até mostra a língua. Além da fofura, outro destaque vai para a roupinha luxuosa da menina.

A herdeira do craque da Seleção Brasileira estava vestida com um body branco de grife, que é importado e pode ser adquirido com o valor ultrapassando R$ 1,5 mil na cotação atual. Na legenda do registro, o papai apenas desejou boa noite aos seguidores, que deixaram muitos elogios quando um perfil de fãs compartilhou o registro.

Eles mencionaram principalmente a semelhança entre os dois: “Ela é o clone do Neymar, Mavie é muito linda”, disse uma admiradora. “O sorriso do papai Neymar”, destacou mais um. “Puxou o estilo do papai”, disse outra. “Nunca vi tanta semelhança entre um pai e uma bebê”, elogiou mais uma. “Muito linda e esperta”, comentou outra.

Vale lembrar que a menina, com apenas três meses de vida, é fruto do antigo relacionamento entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi. A influenciadora digital anunciou a separação do craque pouco tempo depois de dar à luz a herdeira, que chegou ao mundo no dia 6 de outubro do ano passado em uma maternidade luxuosa em São Paulo.

Desde então, os papais de Mavie fazem raras aparições ao lado da herdeira, já que a influenciadora destacou que o vínculo entre eles se dá pela menina: “Como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo", declarou.

Bruna Biancardi combinou look com Mavie:

Na última terça-feira, 16, Bruna Biancardi também dividiu um registro fofo da filha. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora publicou um curto vídeo com a bebê no colo. Posando juntinhas para o espelho, a influencer surgiu com um lindo look roxo, assim como sua filha. Mavie, que está a cada dia maior, sorriu para a câmera.