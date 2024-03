Filha de Neymar Jr completa 5 meses e surge toda princesa em nova foto

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie aparece em foto inédita no dia do seu mesversário nesta quarta-feira, 6

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, esbanjou fofura ao aparecer em uma foto inédita no feed do Instagram da mãe coruja. A menina apareceu com um look em tons de bege e no maior estilo de princesinha.

A garotinha posou com um macacão, meias de cano alto, sapatos com laço e um laço no cabelo. Na legenda, Bruna se derreteu pela filha.

“Feliz 5 meses para a minha melhor amiga. Amor da minha vida”, disse ela. Mavie nasceu no dia 6 de outubro de 2023.

Mavie surge com bota baratinha

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie está em sua primeira viagem internacional. A menina foi levada para visitar Barcelona, na Espanha, para visitar o seu irmão mais velho, Davi Lucca, que é filho de Neymar com Carol Dantas. Em um dos passeios, o sapato dela roubou a cena.

Mavie apareceu com uma bota confortável e barata. Bruna contou que a bota da filha é feita de material flexível e custou apenas 3 euros - cerca de 16 reais.

“Ela está de moletom. A calça dela é flare, gente, desculpa. Ela esteja com uma botinha que a gente comprou ontem aqui, quentinha, de 3 euros. É tipo um tricota, com pelo, e muita roupa por baixo, né, princesa?”, disse ela.