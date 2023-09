Filha de Juliano Cazarré aparece em foto na UTI: ‘Melhorando'

Esposa de Juliano Cazarré mostra imagem da filha caçula na UTI após piora em casa

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré mostrou imagens de sua filha caçula, Maria Guilhermina, de 1 ano, na UTI de um hospital no Rio de Janeiro após internação neste domingo, 10. A menina foi levada ao hospital de ambulância pela manhã após apresentar febre durante a madrugada.

Nas redes sociais, a mãe coruja registrou quando a filha estava na ambulância e também quando já estava no leito da UTI. “Rumo à UTI pela sétima ou oitava vez… Perdi a conta!”, disse ela. Horas depois, ela contou que a menina já está melhor. "Guilhermina, está melhorando já! Quem queria só passear na UTI? Você já está boa agora, minha filha?”, disse ela enquanto brincava com a filha.

A internação foi anunciada por Leticia pela manhã. “Chegamos em casa ontem às 23h, depois de 10h de viagem. À noite, das 23h às 5h, Madalena acordou gritando cinco vezes! Às 5h, a portaria ligou para liberar o carro que vinha buscar o Cazarré para filmagem de O Auto da Compadecida 2. Às 5h50, Juliano me acorda porque a técnica pediu para avaliarmos Guilhermina. Ela não passou bem à noite, minha mãe ficou um tempo com ela de madrugada e, de manhã, ela acordou com febre e muito esforço respiratório. Vamos pra UTI", disse ela.

Vale lembrar que Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia congênita rara, chamada de Anomalia de Ebstein. Ela passou por uma cirurgia logo após seu nascimento e ficou internada no hospital por vários meses e passou por outras cirurgias. Hoje em dia, ela recebe apoio médico em sua casa com uma estrutura que seus pais montaram em seu quarto na casa da família.

Atualmente, Leticia Cazarré está grávida do seu sexto filho com o marido, Juliano Cazarré. Os dois já são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Madalena e Maria Guilhermina.

Como Juliano Cazarré e Leticia anunciaram a sexta gravidez?

Juliano Cazarré e Leticia anunciara a sexta gravidez no dia 6 de setembro de 2023. Eles dividiram a novidade por meio de um vídeo publicado no feed do Instagram. Na gravação, os dois estão sentados em um sofá, e o ator coloca vinho apenas em sua taça. Em seguida, Leticia pega uma caixa e fica bastante emocionada. Ela então mostra o teste de gravidez com o resultado positivo.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o 'react'. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?", escreveu a mamãe.