Filha de Bráulio Bessa rouba a cena com look junino: "Coisa mais fofa"

O poeta Bráulio Bessa encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 23, ao compartilhar novas fotos de sua filha, Nalu, que está com dois meses, fruto de seu relacionamento com Camila Mendes.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, a menina surge usando um look junino: um vestido xadrez branco e preto, e com lacinhos vermelho. Além disso, a bebê também estava com uma tiara de pano e meias vermelhas.

Ao mostrar o look estiloso da filha, Bráulio contou que sua mãe foi a responsável por costurar o vestido. O poeta explicou que cresceu vendo ela e sua avó costurando, e confessou que ficou muito feliz de ver que a tradição continua.

"Vovó foi costureira. Mamãe é costureira. Cresci vendo as duas pegando as sobras de retalhos dos clientes pra fazer roupas para os filhos e netos. A tradição continua. E que emoção ver minha filha vestindo as roupinhas que minha mãe costura com tanto amor. E viva São João", escreveu o artista na legenda.

Os fãs se derreteram pela postagem. "Que linda", disse uma seguidora. "Tem quem guente? Que Deus te abençoe", escreveu outra. "Que lindeza", falou uma fã. "Que coisa mais fofa!! Pronta pra dançar um forró", comentou uma admiradora.

Confira as fotos do look da filha de Bráulio Bessa:

Bráulio Bessa diverte ao contar história com Fátima Bernardes

O poeta Bráulio Bessa divertiu seus seguidores ao compartilhar uma visita que fez à amiga Fátima Bernardes. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou trecho de uma entrevista para o podcast Os Nordestinos pelo Mundo, que contou sobre quando foi tomar vinho na casa da apresentadora, ao lado da esposa, Camila Mendes, e do namorado da jornalista, Túlio Gadêlha.

"Fátima fala assim: 'Pois vamos lá em casa tomar um vinho. Tá só eu e Túlio em casa'. E Túlio estava lá também. Aí quando a gente saiu, eu disse: 'Mila, é hoje, véi'. A Camila: 'O que amor?'. Eu disse: 'É hoje que 'nós toma' um vinho de mil reais'... Eu sempre gostei de vinho. Ruim! Chegamos lá, eu e Mila, e aí Fátima disse: 'Túlio, abre o vinho aqui'. Abriu, aí já serviu, né, aqui nas taças e tal. A Fátima disse: 'A gente adora esse vinho'. Eu pensei: 'ó aí, Fátima gosta só de coisa boa'. Rapaz, quando eu botei, era diferente demais", começou.

E seguiu: "Fátima olhou e percebeu a minha cara. Sabe o pobre deslumbrado, eu acho?! 'Bom, né, Bráulio?!'. Eu disse: 'Bom!' Ela disse: 'Túlio, pega uma garrafa lá pros meninos!' Meu amigo, eu me senti super especial. Aí, Fátima já disse assim: 'O Túlio às vezes é muito avoado... Acredita que, foi comprar 4 garrafas desse vinho que a gente gosta e foi clicando lá, parece que a compra tava sendo feita, e ele comprou trinta e poucas garrafas desse vinho?' Eu já não me senti tão especial, né?! Eu digo, eles tão dando é vazão", brincou.

