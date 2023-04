Bráulio Bessa diverte ao contar história com Fátima Bernardes: ''Gente da gente''

Poeta Bráulio Bessa arranca risadas da web ao contar sobre noite de vinho na casa de Fátima Bernardes na companhia da esposa e Túlio Gadêlha

O poeta Bráulio Bessa (38) divertiu seus seguidores na quinta-feira, 27, ao compartilhar uma visita que fez à amiga Fátima Bernardes (60)!

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou trecho de uma entrevista para o podcast Os Nordestinos pelo Mundo. Bráulio contou sobre quando foi tomar vinho na casa da apresentadora, ao lado da esposa, Camila Mendes, com quem tem a pequena Nalu, e do namorado de Fátima, Túlio Gadêlha.

"O dia que eu e Camila fomos tomar vinho com Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha. Fátima e Túlio: Gente da gente!", escreveu ele na legenda.

"Fátima fala assim: 'Pois vamos lá em casa tomar um vinho. Tá só eu e Túlio em casa'. E Túlio estava lá também. Aí quando a gente saiu, eu disse: 'Mila, é hoje, véi'. A Camila: 'O que amor?'. Eu disse: 'É hoje que 'nós toma' um vinho de mil reais'. Porque eu tenho uma curiosidade medonha... Eu sempre gostei de vinho. Ruim!", começou falando Bessa no registro.

"Chegamos lá, eu e Mila, e aí Fátima disse: 'Túlio, abre o vinho aqui'. Abriu, aí já serviu, né, aqui nas taças e tal. A Fátima disse: 'A gente adora esse vinho'. Eu pensei: 'ó aí, Fátima gosta só de coisa boa'. Rapaz, quando eu botei, era diferente demais. Fátima olhou e percebeu a minha cara. Sabe o pobre deslumbrado, eu acho?!", disse, aos risos.

"'Bom, né, Bráulio?!'. Eu disse: 'Bom!' Ela disse: 'Túlio, pega uma garrafa lá pros meninos!' Meu amigo, eu me senti super especial. Aí, Fátima já disse assim: 'O Túlio às vezes é muito avoado... Acredita que, foi comprar 4 garrafas desse vinho que a gente gosta e foi clicando lá, parece que a compra tava sendo feita, e ele comprou trinta e poucas garrafas desse vinho?' Eu já não me senti tão especial, né?! Eu digo, eles tão dando é vazão. Não sou tão especial, mas mesmo assim... É um vinho de 1.500 reais, talvez, né? Pelo menos... Aí eu disse: 'É mesmo, Fátima?'. Ela: 'É! A sorte é que é baratinho! 48 reais um vinho desse! E ele é ótimo, né?".

Confira a história de Bráulio Bessa com Fátima Bernardes:

