Filha caçula de Virginia Fonseca dá show de fofura ao ensaiar primeiros passos

Ela cresceu! Virginia Fonseca se derrete ao registrar os primeiros passinhos da filha mais nova, Maria Flor

Na tarde desta quarta-feira, 16, Virginia Fonseca se derreteu ao dividir um momento marcante da maternidade em suas redes sociais: as primeiras tentativas de passinhos da filha caçula, Maria Flor, que está com nove meses. Assim como a primogênita, Maria Alice, a menina é fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Zé Felipe.

Através do story do Instagram, Virginia celebrou a primeira tentativa da pequena, que contou com o apoio de um andador moderno. Diferente dos modelos tradicionais, o suporte conta com rodinhas e um apoio na parte superioro, sem 'prender' a bebê: “Tota, você está andando! Tô passando muito mal, Tota”, a influenciadora digital não conteve a emoção no momento especial.

Virginia Fonseca registra primeiros passos de Maria Flor - Reprodução/Instagram

Após a brincadeira, Virginia também se derreteu ao mostrar um momento de relaxamento com suas duas meninas. Nos registros, Maria Flor aparece super sorridente após se banhar com a mamãe coruja: “Tota delícia”, a loira se derreteu e chamou a bebê pelo apelido. Na sequência, a influenciadora mostrou Maria Alice, que está com dois aninhos, sorrindo na banheira: “Tota linda”, escreveu.

Virginia Fonseca se derrete por filha caçula, Maria Flor - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a influenciadora, que é natural dos Estados Unidos, ganhou destaque ainda na adolescência, quando gravava vídeos para seu canal no Youtube. Durante sua trajetória, ela engatou o relacionamento com um dos filhos do cantor sertanejo Leonardo, Zé Felipe. Atualmente, eles estão casados no civil.

