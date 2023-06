Filha caçula de Julio Rocha explode fofurômetro em ensaio newborn: “Cópia do papai”

Ator Julio Rocha encanta ao publicar registros inéditos da filha recém-nascida, Sarah, fruto do relacionamento com Karoline Kleine

O ator Julio Rocha encheu a timeline do Instagram de fofura neste fim de semana ao publicar alguns cliques inéditos da filha caçula, a pequena Sarah, que tem poucas semanas de vida. A menina, que é fruto do relacionamento com a veterinária Karoline Kleine, encantou ao surgir fofíssima em seu primeiro ensaio fotográfico.

As imagens foram feitas pela fotógrafa Dri Bresciani, e seguem o estilo newborn, ensaio em que o bebê aparece dormindo em várias poses diferentes com pouquíssimos dias de vida. O papai babão, que ganhou notoriedade pela novela da Globo 'Duas Caras', fez questão de dividir vários registros da bebê embaladinha em um sono pesado com seus seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

Julio ainda publicou uma foto em que aparece ao lado da esposa, com a herdeira no colo. No clique, a menina aparece super atenta, de olhos abertos. O artista aproveitou a imagem para perguntar: “Parece mais com a mãe ou pai? Sinceridade, hein!”, ele escreveu e recebeu respostas nos comentários: “A cara da mãe”, o ex-BBB Eliezer disparou.

Alguns fãs discordaram: "Karoline só emprestou a barriga”, brincou uma seguidora. “Uma mistura perfeita”, escreveu a influenciadora Flavia Calina. “Com os olhos da mamãe, o resto é seu Julio”, opinou uma terceira. “A cópia do papai”, disse mais uma. “Uma princesa igual a mãe”, disse outra admiradora do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

Juntos desde 2018, o casal ainda não subiu ao altar e teve que adiar o casamento algumas vezes por conta da chegada dos herdeiros. Além de Sarah, Julio e Karoline também são pais de José, de três anos, e Eduardo, que tem apenas dois aninhos.

Julio Rocha e Karoline Kleine fazem chá nome para mudar nome da filha:

A filha de Julio Rocha e Karoline Kleine nem sempre se chamou Sarah! Após seu nascimento, a menina ganhou um chá revelação de seu novo nome, isso porque antes, ela se chamava ‘Benedita’. Em suas redes sociais, o ator explicou o motivo por trás da mudança de nome e mostrou detalhes da cerimônia super especial para anunciar a troca.