Julio Rocha e Karoline Kleine fazem chá nome para mudar nome da filha recém-nascida: "Benedita"

A filha de Julio Rocha com Karoline Kleine teve o nome mudado após o casal fazer 'chá nome' na rede social; entenda o que aconteceu

A terceira filha do ator Julio Rocha (43) com a administradora e médica veterinária, Karoline Kleine, que nasceu no último dia 09 em São Paulo, teve o nome mudado após o casal fazer um sorteio intitulado com 'chá nome' para escolher o novo nome da bebê.

Isso porque o casal compartilhou atráves de um vídeo nas redes sociais que a criança não se chamará mais Benedita, mas sim Sarah. Nas imagens, é possível ver o ator ao lado da esposa e dos filhos, José (4) e Eduardo (2), lançando dardos sobre bexigas que encobria um letreiro, para revelar o novo nome da herdeira.

“Lançamos o CHÁ NOME !!! Depois do Chá Revelação de menino ou menina veio o Chá Nome em que revelamos o nome da Baby. Foi muito difícil escolher o NOME para nossa Princesa! Parece que nenhum nome conseguia demonstrar a Grandiosidade deste pequeno Ser que estava por Vir", iníciou ele.

E prosseguiu: "Mas FINALMENTE conseguimos escolher. O Chá Nome também está ajudando em não voltar mais atrás do nome porque depois de encomendar os balões e os letreiros do nome, fica difícil adaptar e mudar para Benedita. Este nome fica para a filha número 4… ‘Ma Oe’, tô parecendo até o Silvio Santos numerando os filhos kkkkkk. Só me falta a grana do Silvio para bancar esta filharada toda. Finalmente podemos chamar nossa bebê pelo nome e vocês pararem de chamar ela de Benedita”, escreveu o ator.

Na seção de comentários os fãs mostraram que respiraram aliviados com a escolha dos pais. "Que alívio por não ser Benedita", "Bem vindaaaaa Sara", "Glória a Deus que não foi Benedita gente! Eu tava já pensando como assim Benedita?", "Se essa moda pega, até a criança fazer 1 ano terá umas 15 festas!", disseram alguns.

Júlio Rocha compartilha chá revelação engraçado para descobrir sexo do terceiro filho

O ator Júlio Rocha compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostrava o chá revelação do seu terceiro filho com a esposa Karoline Kleine.

Mas, aparentemente, o resultado não foi como o esperado. Isso porque a revelação simplesmente não foi feita. O bastão que deveria ter apenas a cor rosa ou a azul, tinha as duas cores. E o balão que poderia finalmente revelar o sexo do bebê acabou voando da mão do filho do ator.

“TUDO CERTO PRA DAR ERRADO. O chá revelação de centavos...Deu vontade de tomar um chá de sumiço. Choveu, ventou, o Dudu dormiu, o balão voou…”, relatou o ator. “Pois é, bons tempos em que a grande revelação relacionada à gravidez era o exame de DNA do Ratinho…Estou achando que é melhor deixar o médico revelar e tomar um chá de camomila para acalmar, porque não deu muito certo a nossa organização”, brincou na legenda da publicação.