Famosos comemoram a gravidez de Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr

Neymar Jr e Bruna Biancardi revelam que vão ter um filho juntos e os famosos comemoram a notícia: 'Que tudo!'

O jogador de futebol Neymar Jr (31) vai aumentar a família! Na noite desta terça-feira, 8, ele e a namorada, Bruna Biancardi (29), anunciaram que ela está grávida do primeiro filho do casal. Com um post nas redes sociais, eles revelaram a novidade com um ensaio fotográfico encantador. Então, vários amigos famosos do casal deixaram recados parabenizando os amigos pela gravidez.

Ludmilla escreveu: “Que tudo!”. O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou: “Que Deus abençoe muito vocês!”. Vanessa Giácomo afirmou: “Que lindeza! Que venha cheio de luz e com muita saúde”. Ticiane Pinheiro escreveu: “Que lindos. Que venha cheio de saúde”.

O pastor Deive Leonardo comentou: “Oh coisa linda”. A ex-BBB Marvvila disse: “Que lindo! Que Deus abençoe essa família”. Joana Sanz comentou: “Parabéns família linda”. A cantora Gabi Martins escreveu: “Que lindos” Parabéns aos papais”.

O anúncio da gravidez de Bruna Biancardi foi feito com a divulgação de um ensaio fotográfico. Nas fotos, Neymar apareceu dando beijos e fazendo carinho na barriguinha já saliente da amada. Na legenda, ela contou sobre a alegria de esperar um bebê.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.

Por fim, Biancardi compartilhou um trecho bíblico. "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” - Jeremias‬ ‭1‬:‭5", escreveu. Os dois reataram o relacionamento em fevereiro deste ano após ficarem alguns meses separados.

Vale lembrar que Neymar Jr já é pai de Davi Lucca (11), fruto do relacionamento com a ex-namorada Carol Dantas (29).