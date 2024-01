Família vai aumentar! Leo Chaves revela que será papai pela quarta vez

Pai de três meninos, o cantor sertanejo Leo Chaves contou que está à espera de seu quarto filho e já revelou o nome do pequeno

O cantor sertanejo Leo Chaves, que faz dupla musical com seu irmão, Victor Chaves, está prestes a se tornar pai pela quarta vez! No último domingo, 01, o artista usou as redes sociais para revelar que está à espera de mais um herdeiro, um menino, fruto de seu casamento de três anos com a designer de interiores Carolina Figueiredo.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, os papais babões compartilharam a novidade com um registro fofíssimo. No clique, Leo se derrete pela barriguinha da esposa, que usa um top para deixar o volume na região em evidência. Na legenda, eles se declararam ao pequeno: “Cordinha do coração”, escreveram na publicação.

Além disso, Carolina também incluiu um emoji de coração azul, e uma hashtag com o nome do menino, que se chamará Francisco. Nos comentários, os admiradores do casal vibraram com a novidade: “Que notícia maravilhosa! Que venha com muita bênção!”, disse um seguidor. “Felicidades infinitas aos três”, desejou outro fã.

Vale mencionar que apesar de ser o primogênito, o cantor sertanejo tem três outros herdeiros. Leo é pai de Matheus, que está com 17 anos, Antônio, que tem 13, e o filho caçula, José, que está com oito aninhos. Os meninos são frutos do antigo relacionamento com a nutricionista Tatianna Sbrana.

Antes de anunciar a separação, Léo e Tatiana ficaram juntos por 14 anos, mas decidiram colocar um fim na união em 2019. Em 2021, o cantor sertanejo se casou novamente com Carolina. Vale mencionar que nesse meio tempo, ele também encerrou sua parceria musical com o irmão, Victor Chaves.

O que aconteceu com Victor e Leo?

Uma das duplas sertanejas mais populares dos anos 2000, Victor e Leo finalizaram os trabalhos há pouco mais de cinco anos. Com uma legião de fãs espalhadas pelo Brasil, os cantores ainda deixam dúvidas sobre o real motivo da pausa na carreira artística. O fim da dupla Victor e Leo aconteceu em um momento turbulento na vida dos sertanejos.

Isso porque Victor foi acusado de violência doméstica após sua esposa expor que foi vítima de agressão física enquanto estava grávida. Apesar da situação ter marcado negativamente o trabalho dos irmãos, Leo garantiu que a dupla não chegou ao fim apenas por isso e eles retomaram a parceria no final deste ano; entenda o que aconteceu entre Victor e Leo.