Fabíula Nascimento encanta ao ser fotografada passeando com seus filhos

A atriz Fabíula Nascimento foi vista passeando de carro com seus filhos gêmeos Roque e Raul no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 8, Fabíula Nascimento foi vista passeando com seus filhos gêmeos no Rio de Janeiro.

A atriz foi fotografada com os gêmeos Raul e Roque na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em frente ao seu carro.

Fabíula usava uma camiseta regata e um top branco por baixo. A estrela ainda vestia calça legging preta e sandálias.

Ela ainda surgiu com um dos filhos em frente ao seu carro com um carrinho colorido. O menino chorava enquanto a mãe o levava pelo colo.

Os pequenos Raul e Roque são frutos do relacionamento de Fabíula com o ator Emílio Dantas. Recentemente, toda a família posou para fotos andando de bicicleta.

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Que amor!

