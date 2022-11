Fabiola Gadelha encanta ao mostrar a filha de maiô: "A natação foi com a mamãe"

A apresentadora Fabiola Gadelha mostrou a filha, Yarin, usando maiô ao surgir à beira da piscina

Fabiola Gadelha (42) explodiu o fofurômetro ao postar uma nova sequência de fotos com a filha, Yarin (sete meses), nesta terça-feira, 29.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a apresentadora e a herdeira, fruto de seu relacionamento com Bruno Amaral, aparecem com roupas de banho à beira na piscina. A pequena, aliás, roubou a cena ao surgir usando um maiô rosa, estampado com cupcakes, e uma tiara de laço.

"Hoje a natação foi com a minha mamãe! #ririnka #arraiazinha #mininadadora", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques. "Que lindas", disse uma internauta. "Que amorzinho", escreveu outra. "Meu Deus, que coisa mais linda essa menina", falou uma seguidora. "É muita fofura", comentou mais uma.

Confira as fotos de Fabiola com a filha:

Festa de mesversário

Recentemente, Yarin completou sete meses de vida, e Fabiola Gadelha e Bruno Amaral prepararam uma festa temática para a herdeira. A menina comemorou o mesversário com uma festa com o tema 'Galinha Pintadinha', e nas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos com alguns detalhes do evento. "7º mesversario da nossa galinha pintadinha! Ela ama!", disse a artista.

