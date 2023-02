Fabiana Justus mostra reação do marido ao descobrir gravidez

A empresária Fabiana Justus compartilhou um vídeo mostrando a reação do marido ao descobrir que será pai pela terceira vez

Fabiana Justus (36) usou as redes sociais para dividir com os seguidores um vídeo do momento em que revelou para o marido, Bruno Levi D'Ancona, que está à espera do terceiro filho do casal. Os dois já são pais das gêmeas Chiara e Sienna, que estão com quatro anos.

A empresária decidiu fazer uma surpresa para o amado, e preparou uma faixa com a frase: 'papai, estou chegando'. Ela pendurou do lado de fora da casa, e chamou Bruno na cozinha, que ficou bastante empolgado ao ver o recado. "Não acredito", vibrou ele, abraçando a esposa e beijando sua barriga.

Na legenda, Fabiana, que engravidou através da fertilização in vitro, deu detalhes sobre como tentou surpreender o marido com a novidade. "Eu sempre quis fazer surpresa para o Bruno, dizendo que estou grávida... mas como no nosso caso tivemos que fazer tratamento, ele sempre sabia de tudo né?! Hahaha. Dessa vez consegui!!!", celebrou a influenciadora digital.

"Eu ia fazer o exame de Beta HCG no décimo primeiro dia após a transferência do embrião, mas a ansiedade falou mais alto e resolvi fazer um teste de farmácia no oitavo dia! Eu tinha falado pro Bruno que não faria teste de farmácia de jeito nenhum! Então ele não imaginou. Mas nesse dia, enquanto tomávamos café da manhã e eu estava pronta para fazer a surpresa, ele falou: "você vai me contar que está grávida?" Aí eu: "claro que não Bu! Você sabe que eu só vou fazer o teste dia 11! Como você me pergunta isso!" kkkkk despistei ele", relembrou.

Depois, Fabiana chamou o marido na cozinha e confirmou a gravidez. "E logo em seguida o chamei para ver algo na janela da cozinha. Aí é o que vocês estão vendo no vídeo! Ele me conhece tão bem que quase que não consegui, mas no fim deu certo!!! Foi muito especial! Quis dividir com vocês porque sei que vocês gostam de fazer parte desses momentos!", finalizou.

Confira o vídeo com a reação do marido de Fabiana Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!