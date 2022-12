Ex-marido de Juju Salimeni, Felipe Franco revela que será papai

Ex-marido de Juju Salimeni, Felipe Franco revela que a namorada, Inaê Barros, está grávida do primeiro filho do casal

O fisiculturista Felipe Franco (37), que é ex-marido da musa fitness Juju Salimeni (36), será papai! Neste sábado, 24, ele anunciou que a namorada, a bailarina Inaê Barros (23), está grávida do primeiro filho do casal. Eles fizeram a revelação para os fãs com um ensaio fotográfico segurando roupas de bebê e a loira exibiu a sua barriguinha em crescimento.

"Estamos grávidos! A razão de um recomeço, uma vida nova que ainda não temos conhecimento, porém a natureza nos ensina o que ainda não temos noção do que somos capazes. De uma amizade de longa data ao amor de família, este ano está marcado em nossas vidas", disse ele.

Então, ele falou sobre a alegria de ter um filho. "A realização de um sonho e um momento único, nos arrepia só em lembrar de toda nossa história e como tudo aconteceu, sempre soubemos o quão forte somos juntos e essa é a maior prova que Deus nos deu. Meu filho(a) se você soubesse a ansiedade que estamos aqui fora você teria chego ontem, nossos corações estão carregados de emoções e muito amor, daqui a pouco você estará aqui no nosso meio e que família louca. Feliz natal a todas as famílias", afirmou.

Veja as fotos de Felipe Franco com a namorada: