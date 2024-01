Ex-A Fazenda Bia Miranda revela o sexo e o nome do primeiro filho

Menino ou menina? A ex-A Fazenda Bia Miranda fez o chá revelação do seu primeiro filho no último final de semana e mostrou o vídeo do momento especial

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda vai ser mamãe! Neste domingo, 28, ela anunciou o sexo e o nome do primeiro filho, fruto do namoro com o DJ Buarque.

A descoberta foi feita no chá revelação que eles organizaram com a presença de amigos e familiares ao ar livre. Os dois ficaram no palco e ao lado de letreiros com as opções de nomes para ambos os sexos: Kaleb e Ariela. Então, a revelação foi feita com fumaça e serpentina na cor azul, demonstrando que estão esperando um menino.

“Nosso filho, nosso Kaleb”, disseram na legenda do vídeo nas redes sociais. Bia e Buarque ficaram muito emocionados na hora da revelação e até se jogaram no chão de tanta alegria.

A divulgação da gravidez

Após o vazamento de um áudio polêmico entre Bia Miranda e seu ex-namorado, Gabriel Roza, em dezembro de 2023, a influenciadora digital confirmou em suas redes sociais que está grávida de seu atual namorado, o DJ Buarque.

Por meio de uma nota compartilhada por sua assessoria de imprensa, a filha de Jenny Miranda falou dos áudios vazados pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e afirmou que a única notícia verdadeira da jornalista era a de sua gravidez. O depoimento ainda disse que sua equipe estava tomando medidas cabíveis contra a divulgação de "inverdades sobre a vida pessoal da influencer".

Chateada, a neta de Gretchen também expressou que o anúncio não aconteceu da maneira que ela imaginava. Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela desabafou sobre a atitude do ex. "O que eu tô mais chateada, gente, é que ele pegou um direito que não é dele. Quem tinha que soltar [sobre a gravidez] era eu. A gente estava organizando tudo, para ser tudo bonitinho. A gente queria soltar isso faz tempo, só que na gestação a gente precisa esperar uns meses, porque é risco", disse Bia, que relatou já ter parado no hospital duas vezes durante a gravidez.