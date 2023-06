Ex-Chiquitita apresenta seu filho recém-nascido para colega de elenco

Ex-atrizes da novela Chiquititas, Vivian Nagura Marques e Aretha Oliveira se encontram e mostram novas fotos com o recém-nascido Caio

Reencontro de ex-Chiquititas! A atriz Aretha Oliveira explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao mostrar como foi o seu reencontro com a fisioterapeuta Vivian Nagura Marques, com quem atuou na novela Chiquititas, do SBT. As duas interpretaram as personagens Pata e Bel, respectivamente, durante a infância. Agora, elas mostraram que a amizade continua viva quando Aretha foi conhecer o filho recém-nascido de Vivian, o pequeno Caio.

Na legenda da foto, Aretha brincou sobre o momento especial. "Tem um chiquitito neste chiqui-encontro!! Eu estou apaixonada pelo Caio, e tão feliz por você amiga, Vivian. Não canso de olhar para esta foto!!!", disse ela.

E completou: "Que lindo ter acompanhado sua caminhada até a plenitude que você vive hoje, realizada, com um grande companheiro ao seu lado e vivendo seu melhor momento (como você mesma disse), a maternidade. Eu nao entendo muito sobre isso, mas sim de estar presente para o que uma amiga precisar, e também sou uma ótima titia, entao conta comigo viu! Aliás, vocês viram que eu ganhei até uma piscadinha, né?!!".

Fernanda Souza curte passeios com Aretha Oliveira

A atriz Fernanda Souza comemorou o reencontro que teve com a amiga, Aretha Oliveira neste domingo, 19. As artistas atuaram juntas na novela Chiquititas em 1997. Na série de registros inéditos, as atrizes que interpretaram Mili e Pata na primeira versão da teledramaturgia, posaram juntinhas nas redes sociais e deixaram os seguidores nostálgicos.

A dupla surgiu em um momento de lazer em um ponto turístico do Rio de Janeiro, e aproveitaram o passeio para colocar o papo em dia e matar a saudade da época de atuação. Enquanto Fernando usava uma calça folgadinha e um top decotado da mesma estampa, Aretha estava com um macacão soltinho que é a cara do verão. As duas fizeram caras e bocas diante dos registros da câmera. Quanta beleza!

“Ps. Aretha Oliveira fazendo passeios turísticos comigo desde Mili e Pata!”, escreveu Fernanda Souza na legenda da publicação.