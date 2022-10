Ex-BBB Lucas Fernandes mostra o rostinho da filha Luísa pela primeira vez

O participante do BBB 18 Lucas Fernandes compartilhou fotos com o rostinho da filha Luísa que nasceu nesta sexta-feira

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 21h48

Nesta sexta-feira, 14, Lucas Fernandes compartilhou em seu Instagram as primeiras fotos de sua filha Luísa, fruto de seu relacionamento com Ana Lúcia Viela.

Pelas lentes de Hanna Rocha, foi possível ver os olhos azuis da recém-nascida e os pais de primeira voagem celebrando a chegada da primogênita.

“Filha, teu nascimento marca o primeiro dia do resto da minha vida. O milagre de sua chegada é assumir de Deus o dom da criação, da doação e do amor condicional”, escreveu o participante do BBB 18.

Os seguidores de Lucas parabenizaram o papai e a mamãe nos comentários da publicação! “Que linda, que Deus abençoe essa princesa”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Ai que lindo, chorei vendo essas fotos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Fernandes (@fernandeslucas)

Bem-vinda, Luísa!

Na manhã desta sexta-feira, o ex-BBB anunciou o nascimento de Luísa de maneira divertida: um vídeo que iniciava com a entrada de plantão da Rede Globo.

A filha de Lucas e Ana Lúcia veio ao mundo com 3,855 cm e segundo o próprio participante do Big Brother Brasil 18, Luísa é “a cara do pai”.