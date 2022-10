Ex-BBB Lucas Fernandes anuncia nascimento da filha: ''Dia mais feliz''

Nasce primeira filha do ex-brother Lucas Fernandes, do BBB18, com Ana Lúcia Vilela

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 10h54

O ex-BBB Lucas Fernandes usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 14, para anunciar o nascimento de sua primeira filha!

A pequena Luiza veio ao mundo com 3,855 cm e é fruto do relacionamento com Ana Lúcia Vilela. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Lucas brincou com entrada de plantão da Globo com William Bonner e Renata Vasconcellos para a chegada da pequena. "A bebê é linda e a cara do pai", disse.

Ao legendar a postagem, o papai babão de primeira viagem se derreteu: "Minha filha é linda!!! Deus, obrigado. 14/10/22 o dia mais feliz da minha existência."

"Parabéns, queridos!!!!", desejou Tiago Leifert nos comentários.

Nos Stories, o ex-brother, que participou do BBB18, também posou usando um avental e touca hospitalares em elevador.

Vale lembrar que Lucas e Ana Lúcia se casaram em julho de 2021 em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eles já haviam realizado uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2019.

Confira o anúncio de Lucas Fernandes sobre nascimento da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Fernandes (@fernandeslucas)

