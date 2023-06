Evelyn Regly celebra amamentação depois de retirada de próteses de silicone

Influenciadora Evelyn Regly deu à luz a Alana no dia 27 de abril e teve problemas com prótese

A influenciadora digital e empresária Evelyn Regly usou suas redes sociais para revelar que conseguiu realizar seu sonho de amamentar sua filha, Alana, que nasceu no dia 27 de abril. Com medo de que não conseguisse após retirar as próteses de silicone que prejudicaram sua saúde e impediram de continuar amamentando seu primeiro filho, Lucas, de três anos, a famosa comemorou a conquista.

“Depois que tirei o silicone, muita gente tinha dúvida se ia conseguir amamentar. E tô conseguindo bem. Hoje tirei 100 ml de leite materno e fiquei tão feliz. Eu estou tendo uma consultoria com a AmamenteRio, o que também tem me ajudado bastante”, celebrou a influenciadora digital.

Evelyn ainda revelou que está usando dois métodos para ajudar nesse processo de amamentação: relactação e translactação. O primeiro ajuda a estimular a mama para que ela volte a produzir leite. Já o segundo, é uma forma de o bebê não deixar de mamar no seio, mesmo com baixa produção de leite.

“É isso que está fazendo aumentar a minha produção de leite e garantir que ela esteja mamando a quantidade certa que a pediatra passou. Essa sonda vai junto com a sucção do bebe, aí ela mama o meu peito junto com o que está dentro do potinho da translactação. Dentro do potinho tem o leite materno que eu tirei, mas quando não consigo produzir suficiente, colocamos a fórmula", explicou a empresária.

Evelyn também comentou sobre como está a relação de seu primeiro filho com a irmã mais nova. “Ele me surpreendeu positivamente. Tá super carinhoso com a irmã, quer colocar máscara pra ir no quarto, ficar com ela. Uma fofura ver essa relação de amor e cuidado sendo construída”, comentou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn Regly afirma que um dos momentos mais difíceis foi ao descobrir que não poderia mais engravidar com os métodos naturais. "Tive um sentimento de perda muito grande, de medo. Mas, ao mesmo tempo, tive uma força muito grande ao expor minha luta na internet", completa durante a conversa.