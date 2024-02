Esposa de Juliano Cazarré se derrete ao ver a filha sorrindo: 'Obra de arte'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia compartilhou novos registros da filha, Maria Guilhermina, sorrindo enquanto ouvia uma canção

A influenciadora e jornalista Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 08, para compartilhar com os seguidores novos registros encantadores da filha do casal, Maria Guilhermina, de um ano de idade. A pequena, que trata uma condição rara no coração desde o nascimento, esbanjou fofura e simpatia ao surgir sorrindo no vídeo.

Nas imagens publicadas por Leticia, a bebê aparece bastante concentrada enquanto ouve uma música dos cantores Lenine e Marcos Suzano. “Quem não abre um sorriso na primeira vez que ouve qualquer música de [álbum] 'Olho de Peixe'?", escreveu ela na legenda.

E completou: "Maria Guilhermina, claro, não ficaria insensível a essa obra de arte!". No registro, a mamãe coruja se derreteu de amores ao observar a filha toda sorridente. Momentos antes, a esposa do artista relatou que passou por dificuldades com a herdeira durante a madrugada.

"Uma pequena intercorrência noturna com a pequena Guilhermina. Agora já está tudo bem, e a mãe tá on", escreveu ela em uma imagem nos Stories. Vale lembrar que, além da pequena, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 2.

O casal, inclusive, está à espera do sexto filho, Estêvão. Recentemente, a influenciadora digital posou em seu closet e destacou o quanto a barriga já cresceu. Leticia deverá dar à luz em breve, no início do mês de março de 2024.

Filha de Juliano Cazarré fica em pé pela primeira vez

A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia Cazarré usou as redes sociais para celebrar uma conquista muito especial da filha caçula, Maria Guilhermina, na última quinta-feira, 17. A stylist se emocionou ao revelar que a pequena conseguiu ficar em pé sozinha em uma das primeiras vezes com apoio de órteses e uma roupinha especial.

A pequena Maria Guilhermina, que tem pouco mais de um ano de idade, enfrenta uma rara condição, conhecida como Anomalia de Ebstein, que resulta na malformação do coração. Desde que chegou ao mundo, a bebê passou por inúmeras internações, cirurgias e recebe tratamento contínuo em casa, como a fisioterapia.

Justamente durante uma sessão com o fisioterapeuta Bruno Hogemann, Maria conseguiu ficar em pé sozinha e a mamãe celebrou a oportunidade: "Com ajuda da roupinha especial, das órteses e do colete, ela agora experimenta ficar em pé. O que para nós é tido como simples, garantido, nem pensamos nisso", Letícia refletiu sobre o momento especial.

"Para ela é um pequeno milagre e uma graça muito grande"; a esposa do ator comemorou ao mostrar a pequena sorridente ao ficar em pé com a ajuda de um apoio externo para o corpo. "Obrigada equipe incrível que cuida dela e nós", Letícia agradeceu os profissionais que acompanham sua herdeira em sua recuperação e tratamento. Confira!