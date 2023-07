Esposa de Juliano Cazarré explica ausência da filha caçula em foto: 'Suporte médico 24h'

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré reage aos comentários sobre ausência da filha caçula em foto da família: 'Precisa ficar protegida'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré apareceu nas redes sociais para rebater os comentários questionando a ausência da filha caçula, Maria Guilhermina, em uma foto de família. Ela escreveu um recado para dizer que a filha está bem, mas ela tem cuidados especiais por causa de sua condição. Porém, a criança é muito amada e recebe todo o suporte necessário para sua recuperação.

"Toda vez que a gente posta foto da família na sala, e a Guilhermina não aparece, recebemos um monte de mensagens dizendo: “Está faltando a Guilhermina!” , “ela devia estar na foto”, “Cadê a Guilhermina?”, “Foto de família… faltou a Guilhermina!”. Gente, eu sei que vocês sentem um carinho enorme por ela e por nós. Mas lembrem-se de que à Guilhermina é uma bebezinha que precisa de suporte médico 24h/dia, ela ainda respira a maior parte do tempo com ajuda de um ventilador mecânico, precisa ser aspirada com frequência, não aguenta muita movimentação, ela é muito sensível! Se nós tiramos uma foto sem ela, não é porque ela esteja faltando, é porque ela precisa descansar, ou fazer as terapias, e ficar protegida também de muitos vírus e bactérias que circulam normalmente entre nós", disse ela.

E completou: "Então, por favor! Fiquem calmos, apreciem uma foto de família e, ao notar a ausência de um filho acamado, apenas rezem por ele! Nós vivemos 24h em função da condição da Guilhermina, e isso não nos faz menos alegres, pelo contrário. Nos sobra vontade de estar com os amigos e familiares, mas por enquanto, é no cantinho de nossa sala que podemos encontrar apenas alguns deles. Podem ter certeza de que ninguém mais do que nós quer ver a Guilhermina em todas as fotos e momentos em família. Mas este dia ainda não chegou pra nós. E assim vamos agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele nos traz, e pedindo graças para fazer valer a vontade dEle, e paciência para esperar. Um dia de cada vez. Beijos a todos!".

Vale lembrar que Juliano e Leticia têm cinco filhos: Vicente (13), Inacio (10), Gaspar (4), Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Juliano Cazarré fala sobre o primeiro aniversário da filha

Nas redes sociais, Juliano Cazarré compartilhou um texto com uma reflexão sobre o primeiro ano de vida da filha caçula, Maria Guilhermina. "Um ano vida da nossa valente Maria Guilhermina de Guadalupe!!! Um ano que valeu por dez! Tanta coisa coube nesse ano. Muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E amor! Tanto amor. E Fé. Durante todo esse tempo Deus nos sustentou. Ele foi a nossa força e só por isso não fraquejamos. A certeza de que era a vontade de um Deus que é puro amor que se realizava em nossas vidas nos deu a Esperança que precisávamos para seguir. E seguimos. E seguiremos", disse ele.

E completou: "Debaixo sempre do manto de Nossa Senhora, que foi quem embalou no colo a nossa pequena nos momentos mais difíceis em que ela estava presa a um leito de UTI. Nossa Senhora de Guadalupe, intercede junto a teu filho Jesus para que continue realizando o milagre de recuperação da Guilhermina. Que Jesus envie seus anjos de cura e conselho para ajudar cada médico, cada terapeuta e cada enfermeiro que cuide dela. Pai, completa tua obra, e que a vida da Guilhermina seja sempre um testemunho do Teu Poder, do Teu Amor e da Tua Misericórdia. Envia Teu Espírito Santo, Pai, sobre toda a nossa família e cumula de graças todos aqueles que rezaram e torceram pela nossa pequena nesse seu primeiro ano de vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, amigos".