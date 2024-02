Érico Brás divide cliques raros com a filha caçula: "Fofa"

O ator e apresentador Érico Brás encantou os seguidores das redes sociais ao postar alguns cliques com a filha caçula, Yamara

Érico Brás explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com a filha, Yamara, de três meses, fruto de seu relacionamento com Rayane Cunha.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o ator e apresentador aparece todo sorridente ao lado da esposa e da herdeira, que está usando um body listado. Ao dividir os cliques, Erico deixou um recado. "Só sei que sou feliz… E toda vez que o amor disser vem comigo. Vá sem medo. Você deve acreditar no que é lindo. Pode ir fundo. Isso é que é viver", escreveu o artista na legenda.

Os seguidores se derreteram com os cliques. "Sua bebê é muito fofa. Família linda", disse um seguidor. "Que linda sua bebê", falou outro. "Que trenzinho mais lindo essa baby. Deus abençoe sua família", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Érico também é pai de Érica, fruto de um relacionamento anterior.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Érico Brás (@ericobras)

O nascimento da filha caçula

Yamara, vale lembrar, nasceu no dia 25 de outubro do ano passado. Na ocasião, Érico Brás postou nas redes sociais alguns cliques após o parto da filha e se derreteu. "A vida assusta e a gente não sabe. A gente tem medo da morte. Mas da vida a gente quer mais. A vida é bonita e cheia de graça mas sua chegada é forte e assusta. Até a gente realizar que ela começou, assusta. Mas ela é esplêndida e por isso nos deixa cheio de sentimentos que não são corriqueiros, não são de todo dia, a gente é pego de surpresa mergulhado num evento fenomenal que é chegada espetacular da Vida. Aí não tem mais jeito. Não tem jeito. É a vida. Nasceu. Yayá, nasceu", celebrou.