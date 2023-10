Nasce segunda filha de Érico Brás: "Somos felizes"

O ator Érico Brás anunciou o nascimento da segunda-feira, Yamara, fruto de seu relacionamento com Rayane Dias

Érico Brás usou as redes sociais para anunciar o nascimento de sua filha, Yamara Brás, fruto de seu relacionamento com Rayane Dias. A menina veio ao mundo nesta última quarta-feira, 25, em uma maternidade de São Paulo.

No feed do Instagram, o ator postou duas fotos com a esposa e com a equipe médica do hospital e falou sobre o nascimento da herdeira. "A vida assusta e a gente não sabe. A gente tem medo da morte. Mas da vida a gente quer mais."

"A vida é bonita e cheia de graça mas sua chegada é forte e assusta. Até a gente realizar que ela começou, assusta. Mas ela é esplêndida e por isso nos deixa cheio de sentimentos que não são corriqueiros, não são de todo dia, a gente é pego de surpresa mergulhado num evento fenomenal que é chegada espetacular da Vida. Aí não tem mais jeito. Não tem jeito. É a vida. Nasceu. Yayá, nasceu", celebrou o artista.

Érico completou a postagem agradecendo a médica que realizou o parto. "Agradecimentos especiais a Dra. Sylvana Vasconcelos que conduziu com delicadeza de mãe esse parto, trazendo tranquilidade nas horas difíceis e alimentando a alegria das horas boas, junto a equipe maravilhosa e o hospital. Somos felizes", finalizou.

O ator e Rayane se casaram em junho deste ano, em uma cerimônia intimista. Ele, vale lembrar, também é pai de Érica, de 20 anos.

