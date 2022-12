Enzo Celulari encanta ao mostrar a irmã caçula em clima de Natal: ''Uma boneca''

Filho de Edson Celulari, Enzo Celulari, encantou ao compartilhar fotos com Chiara Celulari vestida com look de Natal

O filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari, encantou ao compartilhar fotos com sua irmã caçula, Chiara Celulari, fruto do casamento atual do pai com Karin Roepke.

Aproveitando o clima de Natal, o jovem publicou alguns cliques nesta segunda-feira, 26, em sua rede social, segurando a pequena em uma janela. A menina, de 10 meses, roubou a cena ao surgir usando um look em clima natalino.

Curtindo a data pela primeira com a família, Chiara deu um show de fofura ao surgir sorridente na companhia do irmão mais velho, do pai e da irmã, Sophia Raia.

"Amor grandão mermo, valeeuu, natalina", escreveu Enzo Celulari na legenda da publicação cheia de amor. Nos comentários, os internautas admiraram os cliques da família. "Que mocinha mais linda", admiraram. "Uma boneca lindíssima", falaram outros.

Nos últimos meses, o jovem viajou com o pai, a madrasta e Chiara para a Itália. Na rede social, ele encantou ao surgir com a pequena pendurada em um canguru amarrado em seu corpo.

Edson Celulari celebra o primeiro Natal da filha caçula, Chiara

Dona de olhinhos espertos e curiosos, é fácil perceber o encanto de Chiara (10 meses) diante das luzes e dos enfeites. E o entusiasmo da pequena imediatamente reflete no sentimento de amor e gratidão dos papais, Edson Celulari (64) e Karin Roepke (41), que não mediram esforços para tornar a primeira noite de Natal ao lado da herdeira uma data inesquecível. “Chiara simboliza esperança, luz, renovação e futuro. Ser pai novamente aos 64 anos significa que, quando eu tiver 80 e tantos, ela terá 20 anos e isso vai ser gostoso. Como pretendo ir até os 150, vamos aproveitar aquilo que a vida pode nos oferecer e compartilhar o ato de estar vivo. Os laços da família se fortalecem com o tempo”, diz o ator, que abriu as portas de seu lar carioca para apresentar a decoração de Natal.

“Desde que a Chiara nasceu, meu mundo se reacende todo dia. Perceber que aquele ser humano doce e sorridente transborda amor e depende totalmente de mim, para crescer e sobreviver, me faz ter certeza do milagre da existência. Esse Natal vai ter outra dimensão para mim”, aponta a atriz. “Natal é um momento de plenitude, de se emocionar, abraçar... esse é o grande presente, passar a data com o espírito de amor, igualdade, simplicidade”, frisa ele, ainda pai de Enzo (25) eSophia (19), com Claudia Raia (56).