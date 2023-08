Em vídeo com a filha, Eliezer faz desabafo sobre a paternidade: “Pai é pai”

O ex-BBB Eliezer fez um desabafo sobre a paternidade em um vídeo que aparecia brincando com a filha Lua

Neste domingo, 27, Eliezer surpreendeu e encantou seus seguidores ao fazer um desabafo sobre seu papel como pai em seu Instagram. O ex-BBB surgiu em um vídeo brincando com a filha Lua, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube.

No clipe, o designer aparecia sentado no chão da sala mostrando diversos brinquedos para a filha. Na legenda inserida no vídeo, o participante do BBB 22 escreveu: “Pai não é rede de apoio, pai é pai”.

O marido de Viih Tube refletiu mais sobre a frase na legenda da publicação. “Esse é um questionamento que muitas pessoas ainda se fazem: ‘Qual é o papel do pai?’, ‘É ajuda no que consegue?’. A participação ativa dos homens ainda é vista como um ‘acontecimento’. Isso faz com que muitas pessoas vangloriem aqueles homens que atuam ativamente, exercendo a paternidade de forma compartilhada”, comentou dizendo.

O papai de primeira viagem ainda disse: “O que ajuda algumas pessoas (principalmente mulheres) acharem que a atuação do pai seja mais como uma ajuda e não de fato, responsabilidade. Por isso é importante entender que parentalidade engloba a função materna e paterna, independente dos gêneros”.

“E tem mais, é fato que a participação e o envolvimento paterno dependem, ainda, da experiência daquele homem como filho de seu pai. Enquanto a participação da mãe nos cuidados da bebê é obrigatória. Acredito que já evoluímos muito em relação a isso, mas ainda assim, é muito importante trazer essa pauta e deixar muito claro: ‘Pai não é rede de apoio’”, ainda pontuou o comunicador.

Ele ainda finalizou: “Rede de apoio inclui a família extensa, os amigos, colegas de trabalho, relações comunitárias e serviços de saúde, de credo religioso ou político, incluindo tanto as relações íntimas como aquelas ocasionais, mas o pai não. Pai é pai”.

Os seguidores de Eliezer adoraram a postagem e concordaram com o ex-BBB nos comentários! “Pessoal parabenizando uma coisa que é obrigação. Tenso”, escreveu um fã. E outra admiradora elogiou: “O jeito que você cuida da Lua e da Viih é tão satisfatório”.

“Pena que é tão difícil dos homens pensaram assim. Uma cultura machista, criada por mulheres submissas e dependentes financeiramente dos homens. Isso está mudando... E é de grande ajuda termos pessoas como você, que normalize e equilibre as responsabilidades”, ainda declarou uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Mudanças!

Neste sábado, 26, Eliezer surpreendeu seus seguidores ao realizar um antes e depois em suas redes sociais. O ex-BBB comparou seu rosto quando entrou no reality e depois que saiu, quando fez uma harmonização facial.

“Estamos falando da mesma pessoa?”, brincou o influenciador na legenda das três fotos publicadas. Sua esposa, a comunicadora e, também ex-BBB, Viih Tube entrou na brincadeira nos comentários. “Eu te traí com você mesmo”, ressaltando a diferença no antes e depois de Eli.